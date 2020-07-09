Росфинмониторинг внёс журналиста Бабченко в список экстремистов

Напомним, Аркадий Бабченко переехал из России на Украину в 2017 году. Весной 2018 года украинские СМИ сообщили о его гибели в результате покушения. Однако на следующий день во время пресс-конференции СБУ Бабченко вышел к журналистам живым и невредимым. Выяснилось, что его смерть была инсценирована с целью задержания заказчика покушения. Им оказался Борис Герман, возглавляющий украинско-немецкое предприятие "Шмейсер" по производству оружия. Позже Бабченко извинился перед родными, которые не знали об инсценировке, и рассказал все подробности.