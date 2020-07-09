Зеленский обвинил високосный год в экономических проблемах в стране

Экономические проблемы на Украине связаны с тяжёлым високосным годом, считает президент страны Владимир Зеленский. При этом в скором времени, по его мнению, ситуация в государстве поменяется в лучшую сторону.
— Не хочу ничего обсуждать, мне кажется, все и так всё прекрасно понимают. Это я к тому, что друзей у нас мало. Мы всё преодолеем, выйдем из ситуации. Високосный год, как говорят, самый трудный, — приводит слова президента УНН.
Ранее на сайте президента Украины появилась петиция за отставку главы государства. Автор документа напомнил, что в своей предвыборной программе Зеленский обещал покинуть занимаемую должность, если нарушит закон. Как раз это и произошло. Недавно действующего президента уличили в махинациях с налогами из-за незадекларированных доходов от продажи облигаций внутреннего государственного займа. Сам Зеленский уже признался в нарушении и заявил, что готов нести ответственность перед законом.