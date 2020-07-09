Зеленский обвинил високосный год в экономических проблемах в стране

Экономические проблемы на Украине связаны с тяжёлым високосным годом, считает президент страны Владимир Зеленский. При этом в скором времени, по его мнению, ситуация в государстве поменяется в лучшую сторону.

— Не хочу ничего обсуждать, мне кажется, все и так всё прекрасно понимают. Это я к тому, что друзей у нас мало. Мы всё преодолеем, выйдем из ситуации. Високосный год, как говорят, самый трудный, — приводит слова президента УНН.