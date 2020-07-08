"Он солгал избирателям". На Украине зарегистрировали петицию за отставку Зеленского

На сайте президента Украины появилась электронная петиция с требованием отставки действующего главы государства Владимира Зеленского. Автором инициативы выступил политтехнолог Виктор Уколов.

— Обращаемся к господину президенту с призывом соблюдать слова и подать в отставку или признать, что за четыре дня до второго тура, 18 апреля 2019 года, он солгал своим избирателям, — отмечается в тексте.

Автор петиции припомнил Зеленскому, что тот обещал подать в отставку, если нарушит закон. По мнению Уколова, именно это заявление привлекло 73% избирателей, проголосовавших за него во втором туре.

Однако 7 июля глава Незалежной признался, что не задекларировал сумму доходов от продажи облигаций внутреннего государственного займа, что является нарушением закона "О предупреждении коррупции".

Для того чтобы Зеленский обратил внимание на петицию, она должна собрать подписи 25 тысяч украинцев. Пока число подписей превысило отметку две тысячи. Итоги голосования будут подведены через 92 дня.