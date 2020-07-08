Оводы и слепни сменят комаров в Москве в середине июля

В июле в Москве и области комаров станет меньше, однако к ним присоединятся оводы и слепни. Об этом телеканалу "360" сообщили в Мосприроде.

Заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова рассказала, что насекомых отгоняют всего несколько капель эвкалиптового и лавандового масла, нанесённых на кожу. Также отличной защитой послужат сушёная ромашка и мята, а чеснок, разложенный в разных комнатах, поможет избавиться от комаров, оводов и слепней на десять часов.