Заработал более 100 млн рублей. Бизнесмен разводил пенсионеров под предлогом вкладов в лечебные программы

Бизнесмен А. Наконечников построил финансовую пирамиду под видом общества с ограниченной ответственностью "Финансовый аналитический центр "Инвест-проект" и обманул более 200 пенсионеров. Ущерб от его действий превысил 100 миллионов рублей. Об этом Лайфу сообщил источник.

Организация злоумышленника занимала деньги под проценты для деятельности проекта "Петровский путевой дворец", якобы являющийся грязеводолечебным учреждением. Своих жертв предприимчивый делец находил с помощью объявлений в СМИ. Компания заключала с "вкладчиками" договоры в зависимости от суммы и долгосрочности, от этих параметров зависела процентная ставка. Официально "Инвест-проект" продолжал "работать" до 2018 года.

Правоохранители вышли на след пирамиды после того, как начали получать заявления от обманутых соотечественников. О мошенничестве сообщили более 200 россиян. Уже заведено девять уголовных дел на сумму более 7,5 миллиона рублей, остальные заявления обрабатываются. Планируется возбудить дела ещё по 60 эпизодам. Общий ущерб от действий Наконечникова превышает 100 миллионов. Несостоявшегося бизнесмена допросили, ему также предъявили обвинения по статье "Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере". До 26 июля он будет находиться под домашним арестом.

По данным Лайфа, одного из обманутых "вкладчиков" преступники уговорили вложить в проект четыре миллиона рублей, обещая всё вернуть. Доверчивый пенсионер-инвалид думал, что заключил выгодную сделку — краткосрочный договор под 21% годовых. Когда же он захотел получить средства, его уговорили продлить договор.

Ещё одна жертва обмана застряла в преступной схеме более чем на четыре года. Когда начались недочёты, представители проекта начали переводить стрелки на сотрудничавший с ними банк. В итоге люди остались ни с чем.