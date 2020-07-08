Россияне ночью наблюдали зарницы — видео

В ночь на 8 июля жители центральной и южной частей России могли наблюдать в небе зарницы. Об этом РИА "Новости" рассказала руководитель Гидрометеорологического техникума в Балашихе Ирина Никитина.

Специалист объяснила, что при этих явлениях раскаты грома не слышны, но можно увидеть вспышки молний — свет отражается от кучево-дождевых облаков.

— Иными словами — это мгновенные вспышки молнии, возникающие на отдалённом расстоянии, — сказала собеседница агентства.

Юзеры поделились на своих страничках в соцсетях видеозаписями, которые им удалось сделать во время зарниц.