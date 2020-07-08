Теперь точно "никакого праздника". Звезда популярного ролика дала советы первоклассникам, у которых не будет линейки

Девушка отметила, что их школьный путь только начинается и впереди ждёт много интересного.

Главная героиня популярного несколько лет назад ролика "Никакого праздника" Ася Петряева, которая эмоционально рассказывает на видео о том, что её на школьной линейке 1 сентября "сначала закрыли, потом шарик не дали", обратилась к первоклассникам этого года.

— Дорогие первоклассники! Слышала, у вас не будет праздника в этом году (что-то это мне напоминает). Ребята, знайте: впереди вас ждёт куча интересного! Школьные годы, новые друзья, весёлые уроки, первые серьёзные контрольные, — сказала девушка.

В беседе с Лайфом 22-летняя Ася отметила, что лучше всего будущим школьникам провести это лето с пользой: погостить у бабушки или отправиться в небольшое путешествие с родителями по соседним городам, покататься вдоволь на велосипедах.

— Не переживайте — линеек у вас будет ещё аж 10 впереди! И сейчас главная ваша задача — здорово провести оставшиеся два месяца, чтобы дальше настроить себя на плодотворную учёбу! — заключила Ася.