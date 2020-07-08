Экс-начальник Генштаба Украины: Россия начнёт вторжение с востока

Для разблокирования водообеспечения Крыма Россия введёт вооружённые силы на Украину с востока страны, а не со стороны полуострова. С таким заявлением выступил бывший начальник украинского Генерального штаба Виктор Муженко в эфире программы "Вечерний тепловизор" на YouTube-канале Guildhall.

— Я считаю, что начнётся всё не на юге, начнётся всё на востоке нашего государства. Мы же понимаем ситуацию сегодняшнего дня, каким образом может Россия пересечь административную границу между Крымом и Херсоном регулярными формированиями, — сказал он, отметив, что такие действия повлекут негативную реакцию "практически всего мирового сообщества".

К тому же, по словам Муженко, для вторжения должен быть создан ряд определённых условий, в частности, информационная операция, которая, по мнению экс-начальника Генштаба, уже проводится. Также речь идёт о разведывательной, диверсионной или специальной операции.