Украина отказалась от договорённостей по обмену удерживаемых лиц, которые ранее были согласованы. Об этом заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов по итогам её заседания.

— В ходе сегодняшней конференции Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц, — сказал он, отметив, что это существенно затормозит процесс обмена и освобождения.

Грызлов также отметил, что Киев отказался от своей же инициативы по формату составления списков, которую представил ранее. В ходе заседания делегация Украины заявила, что хочет добавить ещё две категории.