Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Украина отказалась от договорённостей по обмену удерживаемых лиц

Такое решение Киева существенно затормозит весь процесс.

47

Архив. Фото © ТАСС/EPA/YEVGEN HONCHARENKO

Украина отказалась от договорённостей по обмену удерживаемых лиц, которые ранее были согласованы. Об этом заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов по итогам её заседания.

В ходе сегодняшней конференции Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц, — сказал он, отметив, что это существенно затормозит процесс обмена и освобождения.

Грызлов также отметил, что Киев отказался от своей же инициативы по формату составления списков, которую представил ранее. В ходе заседания делегация Украины заявила, что хочет добавить ещё две категории.

Полпред России в контактной группе подчеркнул, что разрешить внутреукраинский конфликт можно только с помощью чёткого, полного и последовательного выполнения обязательств Киева и Донбасса по минским договорённостям.

Выбор редакции

Loading...