Россия в два этапа откроет международное авиасообщение

Международное авиасообщение Россия будет открывать в два этапа. Это следует из протокола заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в РФ от 6 июля, который имеется в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что соответствующую инициативу предложили Минтранс, Росавиация и "Аэрофлот". Теперь Министерству транспорта РФ поручено провести оценку готовности международных аэропортов страны к работе при увеличенном пассажиропотоке после возобновления авиасообщения с иностранными государствами.

Список стран, в которые Россия в первую очередь возобновит рейсы, поручено подготовить Росотребнадзору, Росавиации и МИД. Решения о начале работы авиасообщения с той или иной страной будут приниматься на основе темпов роста заболеваемости и коэффициента распространения коронавируса.

Согласно документу, до 8 июля Роспотребнадзор совместно с Росавиацией и МИД должен был разработать показатели оценки эпидобстановки в зарубежных странах и доложить в правительство.