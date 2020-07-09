В Петербурге правоохранители пришли с обысками в коммерческие МРЭО ГИБДД

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в 11 коммерческих подразделениях межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов для оказания услуг автомобилистам (МРЭО) ГИБДД. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, возбуждено дело по факту превышения должностных полномочий. Подробностей он не уточнил. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Коммерческие подразделения МРЭО отличаются от обычных тем, что предоставляют услуги по более удобному для клиентов графику.