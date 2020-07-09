В Петербурге правоохранители пришли с обысками в коммерческие МРЭО ГИБДД

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в 11 коммерческих подразделениях межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов для оказания услуг автомобилистам (МРЭО) ГИБДД. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, возбуждено дело по факту превышения должностных полномочий. Подробностей он не уточнил. Официального подтверждения этой информации пока нет.