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Минпросвещения передумало. Традиционные школьные линейки 1 сентября всё же состоятся

Праздничные мероприятия организуют, учитывая меры безопасности.

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Фото © Pixabay

1 сентября в российских школах пройдут традиционные линейки, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Что касается линеек, то линейки традиционные — они пройдут. Но понятно, нужно будет обеспечить необходимые условия для того, чтобы обеспечить здоровье школьников, здоровье учителей, — сказал глава министерства.

Кравцов подчеркнул, что необходимо создать максимально безопасные условия.

Ранее глава Минпросвещения заявил, что 1 сентября 2020 года привычные школьные линейки пройдут в новом формате.

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