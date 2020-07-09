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Регион
Опубликовано 9 июля 2020, 11:03
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Минпросвещения передумало. Традиционные школьные линейки 1 сентября всё же состоятся

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Праздничные мероприятия организуют, учитывая меры безопасности.

1 сентября в российских школах пройдут традиционные линейки, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Что касается линеек, то линейки традиционные — они пройдут. Но, понятно, нужно будет обеспечить необходимые условия для того, чтобы обеспечить здоровье школьников, здоровье учителей, — сказал глава министерства.

Теперь точно "никакого праздника". Звезда популярного ролика дала советы первоклассникам, у которых не будет линейки

Кравцов подчеркнул, что необходимо создать максимально безопасные условия.

Ранее глава Минпросвещения заявил, что 1 сентября 2020 года привычные школьные линейки пройдут в новом формате.

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Эмила Сидорова
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