Минпросвещения передумало. Традиционные школьные линейки 1 сентября всё же состоятся
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Праздничные мероприятия организуют, учитывая меры безопасности.
1 сентября в российских школах пройдут традиционные линейки, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
— Что касается линеек, то линейки традиционные — они пройдут. Но, понятно, нужно будет обеспечить необходимые условия для того, чтобы обеспечить здоровье школьников, здоровье учителей, — сказал глава министерства.
Теперь точно "никакого праздника". Звезда популярного ролика дала советы первоклассникам, у которых не будет линейки
Кравцов подчеркнул, что необходимо создать максимально безопасные условия.
Ранее глава Минпросвещения заявил, что 1 сентября 2020 года привычные школьные линейки пройдут в новом формате.