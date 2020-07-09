CoViD-19 — кому война, а кому мать родна. Кто и как нажился на пандемии

Три месяца карантина увеличили доходы миллиардеров на четверть

Кошельки пухнут

Для подавляющего большинства россиян пандемия коронавируса принесла в основном одни убытки: кто-то потерял работу, у кого-то сократилась зарплата до минимальной, кто-то разорился. Но для некоторых карантин стал временем "большого куша". Это касается в первую очередь топовых миллиардеров как в России, так и в мире. Их состояние только выросло. Эксперты связывают это в том числе и с включением предприятий, которыми владеют толстосумы, в список системообразующих. Так, доходы первой пятёрки топовых российских бизнесменов суммарно выросли на $22,6 млрд.

Не остались без роста доходов, причём приличного, и акулы мирового бизнеса. Их доход в совокупности вырос более чем на $100 млрд.

Рост на 21 000%

Пополнились кошельки и тех, кто вовремя поймал финансовую волну и ответил предложением на возросший спрос. По законам жанра, чем больше россияне покупали тот или иной товар, тем дороже он становился. Так, например, если раньше санитайзеры можно было редко у кого увидеть в кармане или сумке, то сейчас такой флакончик есть практически у каждого. Оттого и спрос на него вырос аж на 21 000%. А вот средства для загара россиянам, сидящим дома, оказались совсем не нужны. Их производители и продавцы потеряли в спросе на этот товар 81%.

Гипермаркеты в проигрыше

Наиболее пострадавший во время пандемии формат — гипермаркеты. В них наблюдался самый большой отток посетителей. Но, как говорят эксперты, это временное явление. Люди стали ценить возможность социального дистанцирования. А соблюдать его проще всего в магазинах с большими торговыми залами. Поэтому гипермаркеты в ближайшее время отвоюют свои позиции.

Открыли глаза

В плюсе, конечно, остались и онлайн-магазины, а также тот, кто смог организовать доставку тех или иных товаров или продуктов. Например, популярный доставщик iGooods уже подсчитывает прибыль. Общее количество заказов составило более 915 тысяч, оборот — 4,1 млрд руб. — вырос в 3,4 раза, а средний чек увеличился в 1,2 раза — до 4,5 тыс. руб.