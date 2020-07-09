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У московского муниципального депутата Галяминой проходят обыски по делу ЮКОСа

Отмечается, что правоохранители также пришли в офис "Открытой России".

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Фото © ТАСС

В квартире муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой проходят обыски. Это связано с делом ЮКОСа, которое возбудили в 2003 году, сообщает ТАСС.

Следователи хотят найти документы и доказательства того, что она участвовала в присвоении и использовании денежных средств, похищенных у ОАО "Апатит", и что вся её деятельность финансируется из похищенных средств, — рассказал агентству адвокат Галяминой.

Обыски также проходят в офисе общественной организации "Открытая Россия". По словам адвоката, они тоже связаны с делом ЮКОСа. Директора организации Андрея Пивоварова задержали возле офиса.

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