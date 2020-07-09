У московского муниципального депутата Галяминой проходят обыски по делу ЮКОСа

В квартире муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой проходят обыски. Это связано с делом ЮКОСа, которое возбудили в 2003 году, сообщает ТАСС .

— Следователи хотят найти документы и доказательства того, что она участвовала в присвоении и использовании денежных средств, похищенных у ОАО "Апатит", и что вся её деятельность финансируется из похищенных средств, — рассказал агентству адвокат Галяминой.