С 13 июля в Москве снимаются оставшиеся ограничения. Маски можно не носить, но массовые мероприятия пока под запретом

В Москве с 13 июля отменяются все действующие ограничения по борьбе с коронавирусом, в том числе масочный режим на улице. Сохраняются обязательное ношение масок в транспорте и других общественных местах, социальная дистанция, а также запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. А с 1 августа в столице заработают театры и кинотеатры. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.