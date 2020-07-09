С 13 июля в Москве снимаются оставшиеся ограничения. Маски можно не носить, но массовые мероприятия пока под запретом

В Москве с 13 июля отменяются все действующие ограничения по борьбе с коронавирусом, в том числе масочный режим на улице. Сохраняются обязательное ношение масок в транспорте и других общественных местах, социальная дистанция, а также запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. А с 1 августа в столице заработают театры и кинотеатры. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
С 13 июля в Москве:
- Отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений. Студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники — сдавать экзамены в очной форме. А общеобразовательные школы и колледжи вновь возобновят работу в прежнем режиме.
- Снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа.
- Могут вновь открыть свои двери детские лагеря и детские развлекательные центры.
- Снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований.
- Обязательный масочный режим на улицах отменяется. При нахождении на улице гражданам рекомендуется использовать средства защиты органов дыхания.
А с 1 августа в столице:
- Свою работу смогут возобновить театры, кинотеатры и концертные залы, у которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%.
- Число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.
- Работу возобновляют кружки и секции программы "Московское долголетие", но при условии проведения занятий только на открытом воздухе.
Напомним, за прошедшие сутки в Москве зафиксировали минимальное с 5 апреля число случаев коронавируса — 568. Суточный прирост в столице оказался на уровне 0,25% — это наименьший результат среди всех российских регионов. За весь период эпидемии в городе зарегистрировано 227 363 случая CoViD-19.