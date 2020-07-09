Наблюдатель электронного голосования опроверг утечку персональных данных избирателей

Руководитель группы научно-технической экспертизы Партии прямой демократии и наблюдатель на электронном голосовании Олег Артамонов объяснил, что никакой утечки персональных данных избирателей, о которых ранее сообщили некоторые СМИ, не было. Эксперт подчеркнул, что в распоряжение журналистов попали зашифрованные номера паспортов, которые сами по себе не помогут идентифицировать человека.

— В утёкшей базе — только номера паспортов. Это не персональные данные, по ним нельзя идентифицировать гражданина. УИК на выборах сначала идентифицирует пришедшего избирателя в обычном порядке, а потом по этой базе только проверяет, что номер паспорта не значится среди голосовавших дистанционно, — отметил Артамонов.

По словам наблюдателя, по появившимся в открытом доступе данным можно только узнать, проголосовал ли конкретный человек, кто-то из ваших знакомых, чьи паспортные данные вы знаете. При этом, как именно гражданин распорядился своим голосом, останется тайной.

Артамонов признал, что сам инцидент указал на недоработки системы, и подчеркнул, что в дальнейшем такого допускать нельзя. По его словам, разработкой и внедрением разных частей занималось несколько ведомств, где разнится уровень квалификации.

— Чтобы избежать подобного в дальнейшем, необходимо, как мы уже неоднократно говорили, выносить разработку системы дистанционного голосования на федеральный уровень, причём так, чтобы вся эта система в целом, от приложений на компьютерах в УИК до серверов, была доступна для аудита экспертами, в том числе независимыми, — подчеркнул Артамонов.

Он также отметил, что информацию о недействительных паспортах в базе проголосовавших граждан, которая появилась в СМИ, тоже необходимо проверять, так как существуют разные обстоятельства. Например, данные в публично доступном интерфейсе МВД могут быть некорректными, а сверка заявлений проводится по внутренней базе. Также возможен вариант, при котором данные проверялись вручную на предмет ошибки в базе.