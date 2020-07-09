Вы платите за велосипед больше, чем думаете. Арендовать или купить — выбор за вами

Летний транспорт пользуется популярностью в России. По данным аналитиков сервиса "Яндекс.Маркет", продажи велосипедов в период самоизоляции увеличились на 10%. Аренда летнего транспорта также набирает обороты: в этом году в Москве появилось 100 новых станций "Велобайка". Разобрались на примере велосипедов, что выгоднее — покупка или аренда.

Сколько стоит аренда электросамокатов и велосипедов?

Цена аренды велосипеда и электросамоката зависит от четырёх факторов: города, модели, времени использования, разрешённого место использования.

Столько стоит аренда электросамокатов в Москве и Санкт-Петербурге:

"Делисамокат" (мск): 5 руб./мин. + активация тарифа — 20 руб., 250 руб. в час;

Whoosh (мск): 50 рублей за старт и 5 руб./мин.;

Pauri: Xiaomi Mijia M365 Pro (мск) по тарифам — 900 руб. в час, 1200 руб. — 5 часов, 1900 руб. в сутки;

GP Garage (СПб): Xiaomi Mijia M365 PRO по тарифам — 600 руб. в час, 800 руб. — 2 часа, 1000 руб. — 3 часа, 1500 руб. в сутки.

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

А вот стоимость аренды велосипедов в Москве и Санкт-Петербурге:

"Велобайк" (мск): 105 руб. в сутки, 420 руб. в месяц, 840 руб. на сезон (с апреля по октябрь включительно);

"Оливер байкс" (мск): 200 руб. в час, 800 руб. в день, 900 руб. в сутки;

"Крути педали" (мск): 200 руб. в час, 800 руб. в день, 1000 руб. в сутки;

"Велодрайв" (СПб): 150 руб. в час, 750 руб. в сутки.

Теперь взгляните на стоимость электросамокатов в магазинах (взяты средние цены с сервиса "Яндекс.Маркет"):

электросамокат Yamato PES 0810 — 17 900 руб.;

электросамокат Mijia Xiaomi M365 — 27 899 руб.;

электросамокат Mijia Xiaomi M365 Pro — 36 990 руб.

А столько стоят велосипеды (взяты средние цены с сервиса "Яндекс.Маркет"):

городской велосипед STELS Navigator 350 Gent 28 Z010 (2019) — 10 450 руб.;



городской велосипед STELS Pilot 710 24 Z010 (самый популярный по данным "Яндекс.Маркета") — 7851 руб.;



горный (MTB) велосипед STELS Navigator 620 MD 26 V010 (2018) — 20 560 руб.;



горный (MTB) велосипед Merida Big.Nine 20-D (2019) — 34 990 руб.

С учётом цен аренда кажется более привлекательной. Кроме того, так транспорт не занимает места дома, да и тренд последних лет — пользоваться, а не владеть. Но стоит ли брать велосипед или самокат в прокат постоянно? Всё зависит от сценариев использования транспорта. Вот пять самых распространенных.

Велосипед в городе дешевле арендовать. Если не пользуетесь им долго, а прокат развит

Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

Вот во сколько вам обойдётся месяц езды на "Велобайке" в Москве с увеличенным временем пользования по выходным. Предположим, вы планируете пользоваться прокатом, пока он доступен, а в выходные (суббота-воскресенье) — более активно, в 2020 году в течение велосезона их будет примерно 62.

Абонентская плата за велосезон (с апреля по октябрь включительно) + 62 поездки дольше 30 минут. У нас это будут два часа, за них "Велобайк" берёт 70 рублей.

840 руб. + 70 руб. х 62 = 5180 руб.

При этом самый популярный городской велосипед, по данным "Яндекс.Маркета", STELS Pilot 710 24 Z010, стоит 7851 руб. Допустим, вы будете пользоваться им в течение велосезона у прокатных компаний, когда нет снега, гололёда и других внешних факторов.

7851 руб. / 5180 руб. = 1,5

Вы сэкономите почти в полтора раза, если решите регулярно пользоваться прокатным велосипедом в пределах города в течение одного года.

Другой сценарий использования — каждый день для поездки на работу и с неё. Допустим, вам далеко от метро до офиса и вы не хотите пользоваться автобусом.

В таком случае самый выгодный вариант — также аренда на сезон. Вы платите 840 рублей, и, если время поездки не превышает 30 минут, сумма не увеличивается.

7851 руб. / 840 руб. = 9,3.

Вы сэкономите в девять раз. Поэтому для регулярных, но недолгих поездок (до 30 минут) выгоднее и практичнее арендовать транспорт.

В прокат за город — уже сомнительная идея

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Важный нюанс большинства сервисов прокатов — ограничение по месту пользования. "Велобайк" до осени 2019 года позволял кататься только в пределах МКАД, с прошлого года зона работы расширилась на несколько станций метро за её пределами. Если же вы собираетесь за город, вам нужен другой сервис. И цена аренды велосипедов у них выше.

Один из таких — Pauri. Его главное условие — чтобы товар вернули вовремя. Где именно им будут пользоваться — не имеет значения. Вот тарифы компании: один час — 600 рублей, пять часов — 800 рублей, одни сутки — 1200 рублей, трое суток — 3249 рублей, пять суток — 4785 рублей.

Представим, что вы поехали за город на выходные (два дня) и взяли горный велосипед для езды по грунту и бездорожью. Подходящий тариф для вас: трое суток — 3249 рублей.

В период с апреля по октябрь включительно таких отрезков времени примерно 31. Сумма проката окажется следующей:

3249 руб. х 31 = 100 719 руб.

Цена горного велосипеда сильно варьируется в зависимости от модели и характеристик — от 15 тысяч рублей до нескольких сотен тысяч. Pauri предлагает модель Marlin 5, в магазинах она стоит 37 999 рублей.

100 719 руб. / 37 999 руб. = 2,6

Вы переплатите в два с половиной раза только за один год. За два вы уже уйдёте в минус в пять раз. Поэтому для регулярных поездок за город выгоднее приобретать велосипед. Арендовать стоит, только если вы пользуетесь им изредка.

Велосипед можно не ставить дома. Сколько стоит хранение?

Одна из проблем владельцев велосипедов — хранение его дома. Чаще всего, поставить его так, чтобы о нём не думать, невозможно. В подъезде его могут украсть, на балконе он замёрзнет и заржавеет, а в самой квартире займёт слишком много места или не впишется в интерьер.

Чтобы решить проблему, придумали сервисы для хранения велосипеда зимой. Среди них: "Кладовкин", "Инбокс", чердак и Rentabox. Оплата может быть посуточной или ежемесячной. Цена зависит от местоположения склада и площади, занимаемой вашим велосипедом.

Возьмём "Инбокс". На сайте предлагается калькулятор. Допустим, вы храните транспорт там, когда велосезона нет (с ноября по март включительно), арендуемая площадь составляет два квадратных метра, а склад находится в Москве на станции метро "Рижская". При таком раскладе вы заплатите 1920 руб. в месяц или 9600 руб. за пять месяцев.

Вот сколько составят общие траты за год (покупка + хранение):

STELS Pilot 710 24 Z010 — 7851 + 9600 = 17 451 руб.

Marlin 5 — 37 999 + 9600 = 47 599 руб.

Электросамокаты тоже популярны. Что выгоднее?

Компания Whoosh предлагает прокат электросамокатов в Москве по тарифу 50 рублей за старт и 5 рублей за каждую минуту. Допустим, вы пользуетесь электросамокатами компании в течение велосезона (с апреля по октябрь) два раза в день (на работу и обратно), каждая поездка длится 30 минут. В неделе — пять дней, а рабочих недель в течение велосезона будет примерно 28.

(50 + 5 х 30) х 2 х 5 х 28 = 56 000 руб.

Столько вы потратите за велосезон. Самый популярный электросамокат на "Яндекс.Маркете" — Xiaomi M365, он стоит 27 899 руб. Whoosh использует эту же модель.

56 000 руб. / 27 899 руб. = 2

Только за один год вы уйдёте в минус в два раза. При этом транспорт покупается на несколько лет, поэтому вы просядете в деньгах многократно.

Длительная аренда электросамоката — это тоже невыгодно. Опять переплатите в два раза

Другие сервисы аренды электросамокатов предлагают более длительный срок пользования. Например, Pauri выдает Xiaomi Mijia M365 Pro по следующим расценкам: 900 руб. за час, 1200 руб. — 5 часов, 1900 руб. за сутки.

Допустим, вы пользуетесь услугами компании в свободное время. Выходных (суббота-воскресенье) с апреля по октябрь будет примерно 62, каждый раз вы берёте самокат на пять часов за 1200 руб.

1200 х 62 = 74 400 руб.

Цена Xiaomi Mijia M365 Pro составляет 36 990 руб.

74 400 руб. / 36 990 руб. = 2,01

Только за год вы уйдёте в минус в два раза. В общем, если вы часто пользуетесь электросамокатом, аренда — совершенно невыгодное решение.

Какие проблемы возникают с прокатом транспорта?

Когда вы пользуетесь, а не владеете, появляется ряд раздражающих факторов, на которые вы не влияете. В случае с арендой велосипедов и электросамокатов могут возникнуть четыре проблемы.

1. Недоступность велопроката. Касается городов кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Возможно, главное назначение проката — сократить время похода из точки А в точку Б. Станции велопроката могут находиться далеко от вашего дома, поэтому сервис становится фактически бессмысленным.

2. Ограничения по месту использования. Московский "Велобайк" позволяет вам пользоваться велосипедом только в пределах МКАД. Если вы хотите выехать за город, то вам придётся пользоваться другим сервисом, который это позволяет, а там цена аренды выше.

3. Сезон ограничен. В 2020 году в Москве он длится с апреля по октябрь включительно, то есть семь месяцев. В остальное время транспорт вам просто недоступен.

4. Время пользования ограниченно. В Pauri расценки следующие: задержка от одного до пяти часов — 50% от стоимости суток аренды, задержка на пять и более часов — полная стоимость дополнительных суток аренды и неустойка в размере 50% от стоимости суток. В сервисах вроде "Велобайка" с вас просто автоматически будут списывать деньги за дополнительное время пользования.