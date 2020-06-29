Меня сбил электросамокат. Как подать в суд и получить компенсацию

Электросамокаты в крупных городах в последние годы набирают популярность. Важно, что этот вид транспорта опасен для пешеходов — на нём человек перемещается гораздо быстрее, постоянно обгоняет впереди идущих людей. Велика вероятность столкновения. При этом подать в суд и выиграть его возможно, но сложно. Лайф разбирался, как выглядит процесс.

Закон защищает нас от электросамокатов? Не совсем

И да и нет. Передвижение электросамокатов по тротуарам не регулируется, рассказали Лайфу эксперты. И это считается проблемой дорожного движения. Электросамокаты не раз предлагалось учесть в ПДД и разделить на категории в зависимости от скорости.

Согласно действующим правилам, человек на самокате или гироскутере — тот же пешеход. Для езды на них не нужны права, регистрировать их в ГИБДД тоже нет необходимости. Кроме того, ни в одном законе в принципе нет определения "электросамокат".

Однако повлиять на них всё же можно. Управляющий партнёр юридической фирмы КОДЕСТ Юлия Кочаровская говорит, что бывали случаи, когда водители электросамокатов несли административную ответственность по аналогии с водителями автотранспортных средств (ст. 12.1 КоАП РФ и примечание к ней, а также п. 1.2 ПДД РФ, ст. 25 ФЗ "О безопасности дорожного движения").

Административная ответственность предусмотрена ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, если транспорт нарушителя по описанию соответствует мопеду или мотоциклу. В процессе следствия эксперты изучают характеристики самоката и сравнивают с теми, что указаны в законодательстве под определением "мопед". Если по описанию аппарат под него подходит, то нарушитель понесёт наказание как водитель мопедов и автомобилей.

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Для потерпевшего самое главное, чтобы следствие признало электросамокат транспортным средством. В противном случае взыскать компенсацию за происшествие не получится, потому что инцидент не признают как ДТП. Получится, что столкнулись два пешехода.

Человек на электросамокате — пешеход или нет? Покажет следствие

Является ли сбившее вас транспортное средство мопедом или мотоциклом, выяснит следствие. И вот тут возникает главная сложность.

Адвокат адвокатской конторы "Бородин и партнёры" Анатолий Кузнецов рассказал Лайфу, каким характеристикам должен соответствовать электросамокат или велосипед, чтобы попасть под определение "мотоцикл".

— Согласно ПДД, мотоцикл — это двухколёсное ТС, максимальная скорость которого превышает 50 км/ч. Да, многие электросамокаты позволяют ехать со скоростью, значительно превышающей 50 км/ч, и формально подпадают под определение "мотоцикл". Однако в тех же правилах указано, что пешеход — это лицо, использующее для передвижения самокат или аналогичное ему средство. В этом определении ничего не говорится ни про скорость, ни про наличие электродвигателя. Поэтому в понимании действующих правил дорожного движения человек, управляющий самокатом, — это пешеход, — говорит эксперт.

Мощность электросамоката также влияет на степень наказания. Юрисконсульт онлайн-платформы "Податьвсуд.РФ" Эльвира Прусакова приводит следующие данные:

— Если она выше 250 Вт, то самокат приравнивается сразу к мопедам. Если мощность двигателя менее 250 Вт, то ответственность за нарушение ПДД наступает как для пешехода, совершившего наезд на другого пешехода или автомобиль.

В двух словах — степень наказания зависит от характеристик электросамоката. Чем они выше, тем больше шансов, что дело будет заведено.

Это касается любого вида транспорта. Юристы добавили, что в случае столкновения с гироскутером доказать вину водителя почти невозможно, потому что его мощность слишком низкая. А вот столкновение с велосипедом — это точно ДТП, потому что он входит в категорию "транспорт".

Меня сбил электросамокат. Как вести себя на месте инцидента и в суде?

Управляющий партнёр юридической фирмы КОДЕСТ Юлия Кочаровская говорит, что алгоритм действий такой же, как при ДТП с участием мопеда или мотоцикла.

1. Чтобы доказать наличие ДТП, нужно сиюминутно позвонить в полицию, чтобы создать протокол происшествия с участием водителя электросамоката и описать увечья, которые были причинены действиями водителя пешеходу.

2. Далее на основании данного протокола составить постановление о наличии или отсутствии признаков правонарушения. Если дело будет выиграно, потерпевший может взыскать со сбившего водителя денежные средства на лечение.

Помимо этого важно, чтобы владелец электросамоката не покидал место происшествия. А дальше по кругу — его либо не найдут, а если найдут и электросамокат не признают мопедом, штраф не спишется. Опять же — важна экспертиза следствия.

— Хорошо, если водитель электросамоката сам идёт на контакт и не покидает место происшествия. В противном случае его, скорее всего, просто не получится найти, а если и найдут — привлечь за оставление места ДТП не получится, ведь ДТП-то не было, — объясняет ситуацию юрисконсульт онлайн-платформы "Податьвсуд.РФ" Эльвира Прусакова.

Как увеличить шансы на победу в суде? С помощью свидетелей

Иметь больше доказательств нарушения ПДД. Опрошенные Лайфом юристы сходятся во мнении, что лучший вариант — попросить очевидцев стать свидетелями по делу. Тогда у вас получится зафиксировать факт причинения вреда.

Ещё один вариант — видеосъёмка инцидента, но есть нюансы. Юлия Кочаровская говорит, что важно заснять сам инцидент, а не его последствия. То есть, если момент со столкновением засняла камера наблюдения или зафиксировал очевидец, это будет большим плюсом. Если же вы засняли на смартфон ушибы или как лежите на асфальте, вам это не поможет.

Эльвира Прусакова добавляет, что электросамокат могут приравнять к источнику повышенной опасности. Поэтому в силу норм ст. 1079 ГК РФ можно также обратиться с иском о возмещении причинённого вреда. Размер компенсации определяет суд.

Сколько денег можно получить в качестве компенсации?

Из юристов, опрошенных Лайфом, ни один не назвал точную сумму или даже диапазон. Всё зависит от оценки ущерба — чем он выше, тем больше компенсация.

— Когда сбивают человека, если это не смертельно, всё зависит от размера телесных повреждений и расходов на их лечение. Если человек сломает руку, то это одна сумма, плюс моральный вред, если он ничего не сломает, то и сумма компенсации будет меньше, — говорит Юлия Кочаровская.

В качестве доказательства могут быть представлены чеки, подтверждающие расходы на лечение. В случае победы в суде водитель электросамоката будет обязан компенсировать затраты.