Тест на алкоголизм, запрет на правый руль и проблема для внедорожников. Как изменится жизнь автовладельцев с 1 июля

Теперь водителям придётся не только доказывать хорошее состояние собственного здоровья, но и отказаться от покупки некоторых импортных автомобилей.

Поясни, что не алкоголик

Сейчас при прохождении медкомиссии перед получением водительских прав потенциальный водитель должен посетить врача-нарколога. Если у врача есть малейшие подозрения, что пациент регулярно употребляет алкоголь, то дополнительно, помимо "полосочки под язык", которая выявляет наличие в организме наркотиков, может назначить специальный анализ. Идея зафиксировать так называемый тест на уровень CDT (карбогидрат-дефицитного трансферрина), с помощью которого можно определить, является ли человек хроническим алкоголиком, возникла ещё в 2019 году. Но тогда тест на биомаркер, который сигнализирует врачам о хроническом алкоголизме, не прижился.

Однако статистика за 2019 год говорила сама за себя: 15 тыс. "пьяных" ДТП и больше трёх тысяч погибших. Из-за этого профильные ведомства решили изменить регламент выдачи прав, и с 1 июня всё будет работать по-другому. Сразу нужно пояснить, что процедура получения прав пока не усложняется даже для тех, кто ранее устроил пьяное ДТП или был лишён прав за вождение в нетрезвом состоянии. Новая схема, по которой кроме обычного посещения врача-нарколога придётся сдать дорогостоящий тест на хронический алкоголизм, будет работать избирательно, хотя ранее идею предлагали распространить на все категории водителей. Однако после того, как история с нововведением и последующим вероятным повышением стоимости справок до пяти тысяч рублей дошла до президента России, инициативу переработали.

Для любителей выпить, а потом сесть за руль процедура получения или восстановления прав действительно станет дороже. Кроме стандартных расходов на посещение врача в одну тысячу рублей водители будут вынуждены дополнительно платить три тысячи рублей за CDT-тестирование. Результаты теста будут доступны уже через несколько часов, однако в реальности на прохождение врача-нарколога, скорее всего, придётся тратить целый день. Главная особенность состоит в том, что решение о направлении на такое тестирование каждый врач-нарколог будет принимать самостоятельно, исходя из состояния каждого пациента. Технически вылечившийся или просто не употребляющий алкоголя после ДТП или лишения прав водитель может такого теста избежать, поскольку жёсткого регламента до сих пор нет.

Без правого руля

С 1 июля 2020 года меняется регламент для автомобилей, импортируемых в Россию из Японии и других стран. Пока новые ограничения распространяются только на автомобили, которые будут ввезены в страну после контрольной даты. Под запрет попала техника категорий M2 и M3 — самосвалы и строительная спецтехника, микроавтобусы, грузовики с манипуляторами, а также пассажирские рейсовые автобусы. Но ограничением ввоза дело не закончилось.

С 1 июля вступает в силу новый ГОСТ 33670-2015 технического регламента Таможенного союза. В отличие от грузовиков и автобусов, легковые автомобили относятся к категории М1 и пока не попадают под запрет ввоза. Однако процедура импорта и оформления усложнится. Поставить на учёт легковые праворульные машины после 1 июля 2020 года тоже станет сложнее. Для регистрации в ГИБДД потребуется технический сертификат, выдаваемый специализированными лабораториями. Сложность состоит в том, что таких лабораторий очень мало и находятся они в основном на территории Дальневосточного федерального округа.

Тюнинг вне закона

С 1 июля 2020 года любители внедорожников с лебёдками, силовыми бамперами и яркими лампами на крыше будут проходить процедуру оформления каждого элемента тюнинга. Касается это не только "лифта" подвески, но и любого принципиального вмешательства в конструкцию автомобиля, например установки газобалонного оборудования. Для получения специальных документов владельцы тюнингованных внедорожников будут обязаны пройти специальную лабораторную экспертизу. Проводить её будут несколько исследовательских центров, и ни одна другая организация не сможет дать "добро" на переработку конструкции. Единственная проблема состоит в том, что стоимость такой процедуры официально до сих пор не утверждена.

До страховки далеко?

Новые нормы расчёта страховых полисов ОСАГО вступят в силу лишь 24 августа 2020 года, однако уже сейчас большинство страховых компаний работает над конфигураторами для расчёта стоимости. Страховой брокер Михаил Сомов пояснил, что к августу всё уже должно работать, поэтому большая часть крупных компаний готовятся к нововведениям уже сейчас.

Такая работа действительно ведётся. Первые результаты могут быть представлены уже к середине июля. Должны появиться конкретика и подробные конфигураторы, однако тут сразу нужно развеять популярный миф о том, что теперь страховщики будут "задирать" цены. Тарифный "коридор" для обычных водителей и легковых автомобилей уже установлен — от 2746 до 4942 рублей. Выше поднять его невозможно, это прописано в законе Михаил Сомов Страховой брокер