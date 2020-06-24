Машина из такси Нью-Йорка, Rolls-Royce и кабриолет Aurus. На каких автомобилях принимали парады Победы

Главный автомобиль парада — это гордость страны и демонстрация достижений. Но порой на важнейших памятных событиях появляются крайне экзотические машины.

Много шума

На репетициях Парада Победы в Москве, а затем и на самом торжестве запомнились два белоснежных кабриолета, очень напоминающих по очертаниям кузова легендарные "Победы". Необычный дизайн и необычные номера породили большой спор на тему участия этих автомобилей в Параде Победы 24 июня. Спор вокруг этих машин закончился так же быстро, как начался. Как выяснилось, автомобили принадлежат Минобороны Туркменистана. Автомобили с номерными знаками DABARA-1 и DABARA-2 принимали участие в Параде Победы в Ашхабаде 9 Мая 2020 года.

Что за раритеты поехали на Парад? pic.twitter.com/7XyyipCSkK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 17, 2020

Сам по себе Парад Победы в Туркменистане на фоне других мероприятий отличался и своеобразным регламентом. Помимо переделанных под советские "Победы" автомобилей и "полуторок" ГАЗ-ММ с самодельной крышей необычной формы участие в торжественном мероприятии принимал откровенно далёкий от армии автомобиль Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, стоимость которого в России составляет без малого 60 миллионов рублей.

Историй, связанных с необычными автомобилями на военных парадах, великое множество: часть из парадных машин собирали из того, что есть, другие превращали в парадные кабриолеты из правительственных броневиков.

Железный конь

Честь дебютировать на Параде Победы выпала на долю ЗИС-110Б — первого послевоенного серийного автомобиля, выпускаемого в СССР. Работы над машиной начались в последние годы Великой Отечественной войны после распоряжения Верховного главнокомандующего, однако сам Иосиф Виссарионович Сталин проехаться на новеньком фаэтоне так и не успел.

Первый парадный автомобиль в целях экономии времени и ресурсов для торжественного проезда переоборудовали из обычного гражданского. Базовый ЗИС-110Б для парада проектировали с оглядкой на дизайн американского Packard Super Eight 180, и за "копирование американцев" группе инженеров и конструкторов пришлось выслушать немало претензий.

В качестве следующего автомобиля для парада выбрали ЗИЛ-111В. Эту машину строили с учётом всего технологического опыта, которым советские инженеры располагали после войны. Эксперимент с технологиями того времени оказался удачным: шестилитровый советский V8 выдавал 200 лошадиных сил на заднем приводе и позволял разгонять почти трёхтонный автомобиль с места до 100 километров в час за 23 секунды. Автомобиль стал настоящим символом эпохи и возил не только маршалов во время парада, но и других людей, вписавших своё имя в историю мира. Именно в автомобиле ЗИЛ-111В по улицам Москвы торжественно провезли первого человека, побывавшего в космосе, — Юрия Гагарина.

"Здравствуйте, товарищи!"

Каждый советский парадный автомобиль служил по прямому назначению (за редким исключением) почти по десять лет, после чего уникальную машину, которую выгоняют из гаража всего несколько раз в году, меняли на новую модель. В 70-х годах на смену автомобилю ЗИЛ-111В пришло сразу две модели. Первая — ЗИЛ-117В — была построена на базе правительственного седана ЗИЛ-117.

Фото © Wikipedia

Базовый ЗИЛ-117, от которого парадные версии унаследовали большую часть конструктивных решений, не зря называли "советским S-классом": мощности и комфорта в нём было достаточно. Под капотом советского фаэтона для торжественных мероприятий установили огромный V8 с алюминиевым блоком цилиндров. Семилитровый двигатель правительственного автомобиля доработали и настроили на мощность в 300 лошадиных сил, а плавность хода обеспечивала не только автоматическая трёхступенчатая трансмиссия, но и уникальная подвеска.

Шум и дым

Демпферы и специальные гидравлические компенсаторы предотвращали "клевки" машины при резком торможении и практически полностью нивелировали крены даже при резких разворотах. Сочетание этих решений сделало рамный ЗИЛ-117В практически идеальной машиной для поездок по брусчатке Красной площади в Москве. Правда, особенной экономией такие машины не отличались — 20 литров топлива на 100 километров пути укладывались в норму по расходу для огромных советских V8.

Однако вскоре после начала эксплуатации самым неприятным образом стали проявляться и проблемы теплонагруженного двигателя. Несколько раз за время подготовки к парадам окрашенные в "шинельные" серые цвета ЗИЛ-117В перегревались и "кипели" прямо у стен Кремля, поэтому с начала 70-х в подготовке парадов участвовало несколько машин — основные и резервные. На случай отказа электрики и передающих устройств была создана и вторая модификация машины — ЗИЛ-117ВЕ, с переработанной и экранированной электроникой, благодаря которой громкое и пронзительное "Здравствуйте, товарищи!" от командующего парадом транслировалось на громкоговорители без помех.

"Роллс Ройс" по-советски

Большую часть проблем с тепловой нагрузкой мотора решили в период работ над автомобилем ЗИЛ-41044 — новейшим флагманом для перевозки правительственных чиновников. Вместе с базовым лимузином парадная версия ЗИЛ-41041 получила новый двигатель — могучий V8 с нетипичным для СССР объёмом в 7,695 литра. Но особенностью относительно простого двигателя на алюминиевом блоке цилиндров стали не цифры крутящего момента, а требовательность к топливу: парадные 41044 "кормили" исключительно топливом экстра-класса, достать которое обычные автолюбители не могли.

Фото © Фотохроника ТАСС

После того как другой парадный автомобиль заглох на репетиции, всё топливо, которым заправляют баки парадных кабриолетов, стали отправлять в лаборатории на изучение. За несколько суток до основного мероприятия ёмкости с бензином опечатывали, а доступ в помещение, где хранилось топливо, ограничивался. Саму машину перед каждой репетицией и уж тем более перед самим парадом обыскивали кинологи с собакой. Эта процедура сохранилась и по сей день.

Среди военных и историков до сих пор ходит байка о том, что первые автомобили ЗИЛ-41041 не понравились тогдашнему министру обороны Дмитрию Устинову. Если верить этой версии, то сразу после первого парада в 1981 году на новых автомобилях Устинов устроил разнос конструкторам, и в машину внесли ряд серьёзных доработок, улучшающих плавность хода. Однако даже после этого Устинов не выказывал желания командовать парадом.

Американский след

Однако в конце нулевых, когда фаэтоны 41041 уже отслужили своё, возникли неожиданные сложности с заменой парадных машин на более новые. В новой экономической реальности после развала СССР московские лимузины и седаны, способные смять при лобовом ударе небольшой грузовик, оказались никому не нужны. Спасли парадные машины совершенно неожиданным способом. Восстановленные практически из пепла двухдверные кузова в буквальном смысле слова "натянули" на раму американских фермерских "траков" GMC Sierra.

Под капотом автомобиля было решено оставить американский шестилитровый V8 с отдачей в 304 лошадиные силы и шестиступенчатый автомат HydraMatic. При этом от фирменной американской детали интерьера — огромной "кочерги" переключения передач под рулём — избавиться не удалось, и российские министры обороны — сначала Анатолий Сердюков, а затем и Сергей Шойгу — долгие годы принимали парады на Красной площади на частично американской машине. На этих автомобилях по брусчатке Красной площади министр обороны принимал парады вплоть до 2019 года, когда кабриолеты ЗИЛ с американскими моторами сменили полностью российские автомобили AURUS.

Отечественный люкс

Двухдверные AURUS Senat, построенные на базе одноимённых седанов, подняли планку престижа отечественной техники и добавили торжественности Параду Победы. Эти автомобили нет смысла сравнивать ни с одной машиной, ранее ездившей по Красной площади 9 Мая. Абсолютно новая платформа, собственный двигатель и трансмиссия, работающая в паре с гибридной силовая установка, уникальный и откровенно брутальный дизайн. Классическая компоновка и обводы кузова выглядят свежо, а вся конструкция работает абсолютно надёжно. Но, как и все парадные автомобили, кабриолеты Aurus отличаются от своих правительственных собратьев.

Специально для торжественного события автомобилю без крыши добавили режим "парад". После его активации двигатель работает на минимальных оборотах, а скорость автомобиля ограничивается электроникой на отметке в 20 километров в час. По-другому начинает работать и пневматическая подвеска: она становится ещё мягче и обеспечивает движение по брусчатке у стен Кремля "как по ковру".

Парадных автомобилей AURUS, как и уникальных ЗИЛов с американским "сердцем", пока всего три. В других городах парадами командуют на разных автомобилях, но единый стиль военные по-прежнему стараются сохранить. В Новосибирске и Самаре парадом командуют из "Волги" ГАЗ-3102, в Санкт-Петербурге — из оригинального ЗИЛ-41041 или парадной версии броневика "ГАЗ-Тигр" с открытым верхом.

Всё своё

Автомобили собственного производства для парадов используют и в других странах. Например, председатель КНР Си Цзиньпин принимает парады исключительно в кабриолетах китайской марки Hongqi ("Хун-цзи", в переводе — "Красное знамя"). Несколько таких автомобилей поставили в Белоруссию, и именно на них белорусские военные ездили по центру Минска во время Парада Победы 2020 года. Командующий Вооружёнными силами страны Александр Лукашенко выбрал для прибытия на парад другую машину — лимузин Maybach.

Точные технические характеристики китайского парадного автомобиля неизвестны, однако ранее сообщалось, что автомобили комплектуются шестилитровым V12 собственной разработки. Мощность агрегата составляет 410 лошадиных сил. Любопытно, что на китайские автомобили белорусские военные пересели с советских ГАЗ-14 "Чайка", которые долгие годы сохранялись в идеальном состоянии и могли похвастаться минимальным пробегом.

Традиция принимать парады на автомобилях собственного производства есть и во Франции. В День взятии Бастилии в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон передвигался верхом на армейском броневике. А вот американскому президенту Дональду Трампу в этом смысле не повезло: в США, кроме служебного бронированного лимузина "Зверь", нет ни одного президентского кабриолета, в котором первое лицо страны появляется на торжественных мероприятиях. Да и сам парад в США, планированием которого занимались на протяжении последних двух лет, — под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса и массовых беспорядков.