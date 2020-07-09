Комфорт за дополнительные деньги. Кондиционер, подогревы и другие опции в новых авто будут продавать по подписке

Теперь за каждую функцию в автомобиле придётся доплачивать отдельно.

Как это работало раньше

Любой, кто однажды покупал машину, знает, что в стоимость автомобиля закладывается определённый список опций. Климат-контроль, активный круиз, стекло с подогревом, мультимедийная система — за всё это при покупке приходилось доплачивать. Особенно экономные водители учились обходиться малым — заказывали какую-то одну опцию, а другие устанавливали позднее, если позволяла финансовая ситуация.

Помимо того что раньше (да и сейчас) оплачивалась стоимость автомобиля и кредит банку, обычный автовладелец платил ещё и за страховку, парковку, обслуживание, ремонт, мойку и многое из того, что считается обычными расходами на автомобиль. Однако совсем скоро к стоимости комплектации автомобиля добавится и "абонентская плата", которую производитель автомобиля будет взимать с каждого клиента.

Подписочная модель

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Принципом регулярного выставления счёта никого не удивишь. Популярные стриминговые сервисы уже давно так работают и предоставляют доступ к музыке, фильмам, играм и другому платному контенту за символическую плату в месяц. То, что собирается запустить один из старейших автопроизводителей в мире — компания BMW, — официально называется "цифровая персонализация", однако на деле речь может идти о принудительном взыскании денег с владельца автомобиля.

Работать это будет следующим образом. Уже на этапе сборки автомобили будут оснащаться всем необходимым оборудованием, которым водитель обычно пользуется для комфортного управления. Компания декларирует, что делается это исключительно ради того, чтобы клиент имел возможность пользоваться некоторыми услугами позднее, если изначально он забыл их заказать. Однако в списке доступных по подписке функций оказались адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе движения, адаптивная подвеска и "зимний пакет" — подогрев сидений, руля и лобового стекла.

Ведущий аналитик РАЭК Карен Казарян отметил, что работать это будет примерно так же, как в автомобилях Tesla.

Если сервис не оплачивается, то ничем из предоставленных опций пользоваться нельзя. В лучшем случае будет доступно только обновление программного обеспечения, и на этом всё Карен Казарян Ведущий аналитик РАЭК

Развод на деньги?

Отличие электрических автомобилей Tesla от будущих бестселлеров BMW состоит в том, что за подогрев сидений, руля или функцию автоматического света компания Илона Маска не просит дополнительных денег. Разумеется, электронные сервисы, интегрированные в автомобили, — это абсолютно разумная платная история. Например, CarPlay или Spotify — музыкальные стриминговые платформы, доступ к которым предоставляется за деньги. К создателям цифровых сервисов нет никаких вопросов, но как быть с отключаемым за неуплату кондиционером или подогревом сиденья?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, почему автопроизводители вообще решились на этот шаг. С точки зрения механики продаж в этом нет ничего нового — производитель поступает как автомобильный дилер, который не только зарабатывает на продаже авто, но и берёт деньги за постпродажное обслуживание. Представители BMW заявили, что функции "временного бронирования" будут предоставлять на три месяца, год или более короткие периоды времени. И, хотя в заявлении компании этих данных нет, вполне вероятно, что зарабатывать на платном включении опций, которые сейчас входят в стандартное оснащение каждого (более-менее нормального) автомобиля, производитель планирует даже после того, как автомобиль будет продан на вторичном рынке и сменит владельца.

Ненависть клиентов

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Если план-подписка на базовые функции автомобиля будет реализован, то можно ожидать, что клиенты и фанаты традиционных автомобильных ценностей станут отказываться от таких автомобилей. Подобных историй много, но все они связаны не с автомобильной промышленностью, а с индустрией компьютерных игр. Ненавистная многим пользователям подписочная система, когда разработчик ежемесячно списывает с карты определённую сумму денег за право доступа к игре, каждый год собирает всё больше гневных отзывов, в отличие от традиционной модели с однократной продажей игры.

В игровой индустрии таким образом создатели игры поддерживают доходы на стабильном уровне, но аудитория продолжает уходить к продуктам с разовой оплатой. С автомобилями, по мнению директора финансового департамента "Лизинг-Автоэкспресс" Владимира Большакова, будет примерно то же самое.

Выстраивание клиентского сервиса идёт в сторону регулярного получения прибыли — вне зависимости от того, кто ездит на машине. Здесь ещё важно понимать, что в любом случае будут попытки "пиратского" вмешательства в софт, попытки подключить сервисы в обход официального производителя. Но история будет примерно такая же, как играть в пиратскую версию игры на официальном сервере — в лучшем случае будет бан. В худшем — могут обвинить в мошенничестве. На мой взгляд, для привлечения клиентов это самый бесполезный, даже, можно сказать, антинародный механизм Владимир Большаков Директор финансового департамента

Финансисты и маркетологи отмечают, что, по сути, BMW планирует выпустить "плохую копию" платных сервисов на автомобили Tesla. Руководитель маркетингового агентства "Маркет мониторинг" Илья Панарин отмечает, что стоимость такого продукта для конечного пользователя будет только увеличиваться.

В данном случае мы говорим о том, что пользователь будет доплачивать за автомобиль, который он уже оплатил. У владельца машины есть и другие расходы, и подписка будет его только злить. Наверняка найдутся те, кто будет предоставлять доступный сервис и всех электронных помощников без подписки. Вот эти классические автопроизводители, скорее всего, будут чувствовать себя более комфортно Илья Панарин Директор маркетингового агентства

По словам Панарина, подписка на функции в уже оплаченном автомобиле через год-два может перекрыть стоимость адаптивного круиз-контроля, ассистента движения в полосе или любого другого устройства. С учётом того что почти наверняка у производителя появится соблазн оставить в автомобилях так называемый базовый пакет, определённые деньги со своих клиентов такие производители, как BMW, всё-таки планируют получать на протяжении всего жизненного цикла автомобиля. А если водитель разобьёт автомобиль, но забудет отключить подписку, деньги с его счёта продолжат списывать, хотя автомобиль будет утилизирован.

Автомобильный эксперт и журналист Юлий Леонтьев отметил, что такой подход унизителен для клиента.

С подобным явлением я сталкивался и в других автомобилях. К примеру, есть кнопка голосового управления. Но её активация стоит денег. Если берёшь продукт c заявленной комплектацией и сталкиваешься с доплатой для активации — это вызывает отторжение. В такой ситуации выиграет только честный производитель, который не заставляет заезжать в сервис, позволяя обслуживать автомобиль за пределами дилеров Юлий Леонтьев Автомобильный эксперт, журналист