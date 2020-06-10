Как тебе такое, Илон Маск? Британцы создали генератор, который делает из любого авто электрокар

Илон Маск больше не самый умный и предприимчивый на планете. Британцы создали устройство, которое превратит любой автомобиль в электрический.

Прощай, Toyota Prius, мы не будем скучать

Как это работает

Технология HPD, которую разработали британцы из Swindon Powertrain, похожа на технологию использования "мягких гибридных систем", которую уже предлагает ряд производителей, в том числе Audi. В базовой конфигурации компактный электрический бесщёточный двигатель на постоянных магнитах, мощностью 110 лошадиных сил, подключается к обычной бортовой сети. Электричество, которое вырабатывается при движении автомобиля, накапливается в специальных встроенных аккумуляторах. Накопленная энергия позволяет автомобилю некоторое время проехать исключительно на электрической тяге.

Если верить описанию устройства, размеры аккумулятора позволяют установить его на переднюю или заднюю ось любого колёсного транспорта — автомобиля, грузовика, автобуса, квадроцикла. ОЕМ-решение монтируется вместе с традиционной коробкой передач — электродвигатель, по словам разработчиков, не будет вредить уже существующим и используемым автопроизводителями приводам и редукторам, которые устанавливаются на трансмиссионную ось в машинах с задним — "классическим" приводом.

По своей механике HPD от Swindon Powertrain ничем не отличается от EV-решений для современных гибридных автомобилей — для британского электродвигателя, по словам создателей, можно докупить высоковольтную батарею и зарядное устройство. После таких заявлений возникает закономерный вопрос: а можно ли переоборудовать любую машину в гибрид? Спойлер — можно. И это очень плохая новость для Tesla, Toyota и вообще любого производителя гибридных и электрических систем.

Считаем деньги

Экономия на покупке гибрида — спорный вопрос, который порождает ожесточённые споры по сей день. Переплатить 20–30% от цены бензиновой машины или на эти же деньги заправляться в течение пары лет? На этот вопрос каждый автомобилист ответит сам. Экономику от владения исключительно электрической машиной по сравнению с бензиновой мы уже считали ранее, и теперь настало время выяснить, есть ли смысл переделывать собственный автомобиль в гибридный. У технологии поддержки бензиновой силовой установки электричеством есть как достоинства, так и недостатки.

Достоинства. Крутящий момент и сильное ускорение как со старта, так и в движении. Сниженный на 30–40% расход топлива при движении в городе. Снижение износа деталей и экономия на расходных материалах (тормозные диски, колодки).

Недостатки. Сложность ремонта и обслуживания гибридных и электрических систем. Повышенный расход заряда батареи в холодное время года. Ненадёжность элементов питания в случае ДТП (возможны возгорания), износ АКБ, выход из строя электродвигателей, небольшой ресурс (до пяти лет у гибридных и электрических систем предыдущего поколения).

Директор автосервиса по ремонту и обслуживанию электромобилей Ринат Шайхутдинов отмечает, что главное вложение денег владельцу гибрида или электромобиля предстоит сделать, если из строя выйдет электродвигатель или аккумуляторная батарея.

Замена батареи целиком — удовольствие не из дешёвых. Мы научились менять батареи секциями. Недавний случай — ремонт блоков АКБ у Tesla Model S, которую клиент купил в США с пробегом в 80 тыс. миль [около 130 тыс. километров]. Всего в такой батарее 16 модулей с элементами питания. Мы меняли четыре. Итого вместе с ремонтом и расходными материалами вышло по 1,5 тыс. долларов за блок. Много это или мало, сказать не могу, клиент настоял именно на замене по частям, новую покупать отказался Ринат Шайхутдинов Директор автосервиса по ремонту и обслуживанию электромобилей

Брать или не брать? Вот в чём вопрос

Самое сложное в истории с электродвигателями от британской Swindon Powertrain — это цена системы. Коммерческий комплект, в который входит только генератор и комплект для подключения установки к автомобилю, стоит 7900 долларов. Это 555 тыс. рублей по курсу на конец мая 2020 года. Производитель заверяет, что автомобиль сразу после установки получает топливную эффективность на уровне современных гибридов, то есть те же (плюс-минус) 20% к топливному циклу в городе. Сложно посчитать, за какое время окупится комплект электрогенератора, но при средних расходах в две-три (реже пять тыс. рублей в неделю) за полный бак бензина речь может идти о временном отрезке примерно в четыре-пять лет, что подталкивает потенциального покупателя системы к той же проблеме, что и владельцев гибридных авто.

Директор строительной компании и по совместительству владелец гибридного автомобиля Lexus RX-450h Артур Комков отмечает, что не ощущает особенной разницы между гибридной машиной и внедорожником исключительно с двигателем внутреннего сгорания.

Насколько я понял экономику таких машин, то на гибридах для ощущения эффекта от электрической установки нужно ездить либо мало, либо очень много. У меня дневной пробег по Москве около 30 километров. Это и в пробках постоять, и резкие манёвры с ускорениями. Единственное, что я понял, гибридная силовая установка позволяет существенно снизить вибрации и шумы от автомобиля. По топливной эффективности разница с бензиновой машиной невелика — вместо 15 литров в городе расход 14. В пробках, с включённым климатом и с другими потребителями, батарея "высаживается" очень быстро, и дальше двигатель работает на её зарядку, поэтому экономический эффект слабо прогнозируем Артур Комков Директор строительной компании и владелец гибридного автомобиля

Как тебе такое, Илон Маск?

А вот родоначальнику серийных электромобилей Илону Маску, да и всем автомобильным производителям вообще стоило бы напрячься. История с генератором от High Power Density (HPD) от Swindon Powertrain — это скорее не про конечного потребителя как автомобилиста, а про покупку технологий. Инженер-разработчик альтернативных энергетических систем на транспорте Игорь Лошаков отмечает, что от существующих систем, применяемых автопроизводителями, британский генератор выгодно отличается.

Во-первых, он меньше. Его размеры — 44 х 40 сантиметров. Это небольшой ОЕМ-комплект, если говорить о внедрении в серийное производство. Во-вторых, у него высокий КПД. 80 кВт и 136 ньютонов момента — это прилично. Не фантастическая цифра, но очень хорошо Игорь Лошаков Инженер-разработчик альтернативных энергетических систем на транспорте

По словам Лошакова, с точки зрения удобства использования в серийном производстве британский генератор отличается от существующих "мягких" гибридных генераторов тем, что в нём почти нет трущихся поверхностей, а это положительно влияет на ресурс и, как следствие, на стоимость. Никто из автопроизводителей, кроме Tesla, таких решений в последние годы не предлагал, даже крупные концерны вроде Volkswagen, Volvo или GM не располагают успешными серийными машинами.

Создатель системы электромагнитного демпфирования для колёсной бронетехники Пётр Стожаров по нашей просьбе изучил схему работы британского электромагнитного генератора и пришёл к выводу, что в случае грамотного внедрения такого устройства в серийные автомобили потребность в электрических машинах может исчезнуть на ближайшие десятилетия.

Как мне видится, устройство — это более эффективное, чем ранние гибридные системы, но не до конца продуманное решение. Непонятно, почему его презентовали без накопителя [аккумулятора]. Новейший гибрид хорошо реализован в отечественных автомобилях Aurus — там работает система полного цикла. Есть и выработка электричества, и система хранения. Здесь, как я понимаю, речь идёт только об облегчении пуска двигателя и ускорении, ничего более. Но отсутствие механического трения деталей — это всегда перспективно. Если разработать под такую систему хороший бензиновый двигатель, дать возможность заряжать систему от бытовой сети [так называемая схема PHEV], то электрические машины с их запасом хода в 400 километров не будут нужны потребителю Пётр Стожаров Изобретатель, создатель системы электромагнитного демпфирования

Обычный среднеразмерный кроссовер (например, Toyota RAV-4 или аналогичный ему) с таким генератором, по словам Стожарова, сможет проехать почти вдвое большее расстояние.

Средний пробег обычного городского кроссовера на полном баке — в зависимости от стиля вождения — около 500 километров. Если интегрировать такой генератор и грамотно распределить систему хранения, то можно добиться практически удвоения этого показателя. 900 километров можно выжать из системы, если пробег исключительно шоссейный. Но это для бюджетного автомобиля весьма неплохо Пётр Стожаров Изобретатель, создатель системы электромагнитного демпфирования

Другая сторона вопроса, как отметил изобретатель, это удорожание машины из-за появления новой системы. В системе не будет никакого смысла, если с текущей отметки в 1,7 млн за новый импортный кроссовер цена на автомобиль взлетит почти до 3 млн рублей — с учётом почти восьми тыс. долларов и расходов на переоборудование производства.