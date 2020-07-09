Похищенного екатеринбуржца вывезли в лес. Он сам вышел в город и рассказал, что произошло

Олег Сербиенко из Екатеринбурга, которого сегодня похитили неизвестные, рассказал, что его вывезли в лес из-за земельного спора. Участок принадлежит мужчине, а за него борется местная строительная компания. После разговора о собственности мужчину отпустили. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам Сербиенко, он является владельцем участка, на котором с 1995 года располагался автосервис. Сейчас эта земля примыкает к стройплощадке многофункционального комплекса, застройщик которого предлагает мужчине продать её за 100 тысяч рублей, что не устраивает екатеринбуржца. Он даже проживает в специальном вагончике на территории, чтобы защищать её.

— Сегодня утром мне постучали в дверь вагончика, через дверь сказали: "Вы подозреваетесь", но в чём — не уточнили. Я открыл дверь, меня скрутили и вывезли в лес. Из леса шёл пешком, — рассказал мужчина.

Он добавил, что в начале июля его уже пытались похитить, однако это злоумышленникам не удалось. Сербиенко также отметил, что имеет ряд судебных решений в свою пользу и пять заявлений в полицию, на которые правоохранители не реагируют.