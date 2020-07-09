Анестезиолог, который насиловал пациенток под наркозом, приговорён к 10 годам тюрьмы

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении врача-анестезиолога Армена Оганесяна, который обвинялся в сексуальных преступлениях в отношении своих пациенток. Суд и следствие установили, что всё происходило в стенах консультативно-диагностического центра "Ювента". Медик пользовался беспомощным состоянием девушек, находящихся под наркозом. По данным телеканала "Санкт-Петербург", большинство пострадавших — молодые девушки в возрасте около 20 лет, однако были среди них и несовершеннолетние.

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— Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет в ИК строгого режима с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок шесть лет с ограничением свободы на срок один год, — сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Аналогичное уголовное дело слушалось пару лет назад в Подмосковье. Как сообщал Лайф, анестезиолога-реаниматолога Подольской городской клинической больницы Зиедулло Носирова признали виновным в изнасиловании пациентки, которая находилась в беспомощном состоянии, и назначили ему семь с половиной лет тюремного заключения.