Налоговая отсудила у Ефремова долги по джипу, на котором актёр попал в ДТП

Мировой суд Хамовнического района Москвы взыскал с актёра Михаила Ефремова 117 тысяч 650 рублей. Заслуженный артист России задолжал с выплатой налогов на автомобиль Jeep Grand Cherokee, на котором он попал в аварию вечером 8 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

— Актёр не платил транспортный налог, и он был взыскан через суд, — уточнил собеседник агентства.

Факт взыскания налога с Ефремова подтвердили в пресс-службе суда. Там не смогли пояснить, за что именно инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Москве отсудила деньги у артиста.