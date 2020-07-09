Налоговая отсудила у Ефремова долги по джипу, на котором актёр попал в ДТП

Мировой суд Хамовнического района Москвы взыскал с актёра Михаила Ефремова 117 тысяч 650 рублей. Заслуженный артист России задолжал с выплатой налогов на автомобиль Jeep Grand Cherokee, на котором он попал в аварию вечером 8 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.
— Актёр не платил транспортный налог, и он был взыскан через суд, — уточнил собеседник агентства.
Факт взыскания налога с Ефремова подтвердили в пресс-службе суда. Там не смогли пояснить, за что именно инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Москве отсудила деньги у артиста.
Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения актёр был пьян. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В настоящее время расследование резонансного дела завершено, артисту предъявлено обвинение в окончательной редакции.