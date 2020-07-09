Семья погибшего Захарова — об отрицании вины Ефремовым: Значит, прощать не за что

Семья Сергея Захарова, который погиб в пьяном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, прокомментировала тот факт, что артист не признаёт вины в случившемся. Об этом рассказал адвокат Александр Добровинский.

— Так как господин Ефремов более не признаёт свою вину в ДТП, совершённом 8 июня, со смертельным исходом — унёсшим жизнь Сергея Захарова, — то прощать Михаила Ефремова не за что, — передаёт юрист слова своих доверителей.

Добровинский также отметил, что при сложившихся обстоятельствах разговор о денежных компенсациях не имеет места по определению. Тем более семья погибшего и ранее отказывалась от возмещений со стороны Ефремова.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения актёр был пьян. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В настоящее время расследование резонансного дела завершено, артисту предъявлено обвинение в окончательной редакции.