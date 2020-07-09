В Турции россиянин на спор спрыгнул с 40-метровой скалы в море и погиб — видео

В Турции в результате сильного удара об воду скончался россиянин. Подросток поспорил с друзьями и прыгнул с 40-метровой скалы, сообщает агентство Sabah. Роковой прыжок попал на видео.

Инцидент произошёл на береговой линии в Анталье. Взяв разбег, парень прыгнул в море, однако от удара о поверхность воды потерял сознание. Увидев это, за ним сразу же прыгнул местный житель, который вытащил подростка на скалы и начал делать ему массаж сердца. Позже на катере парня доставили на пристань, но спасти его так и не удалось.

Пока личность россиянина не установлена, на вид ему примерно 18 лет. Его тело доставлено в морг. Отмечается, что ранее парень уже прыгал в воду с 90-метровой высоты.