Toyota превратила самый популярный седан в кроссовер

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Toyota Corolla Cross может стать самым популярным автомобилем в бюджетном сегменте, пишет портал Carscoops. Автомобиль появился через несколько месяцев после презентации модели Yaris Cross, и на него уже есть спрос в салонах официальных дилеров за рубежом. Машина построена на новой глобальной платформе Toyota C (TGNA-C) и будет продаваться как в гибридной, так и в бензиновой версиях. Известны и габариты. Длина Toyota Corolla Cross составляет 4660 мм, ширина — 1825 мм, а высота — 1620 мм.

Базовые модификации комплектуются 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 140 л.с. с крутящим моментом 175 Нм, который передаётся на колёса через новый вариатор собственной разработки. Гибридная версия сочетает в себе силовую установку из 1,8-литрового двигателя мощностью 98 л.с. с крутящим моментом в 142 Нм и электродвигателем на дополнительные 72 л.с. и 163 Нм крутящего момента.