Кибер-Россия-2020. 5 российских интернет-технологий, перед которыми преклоняется почти весь мир

Вопреки расхожему мнению, Россия является если не самой технологически продвинутой страной, то точно одной из. Рассказываем про несколько IT-направлений, в которых мы преуспели сильнее, чем большинство других стран.

Мы не зависим от Facebook и Google

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Шутка ли, но многие недооценивают тот факт, что в России есть соцсети посещаемее Facebook и Instagram. По данным Mediascope, самым популярным сервисом из этой категории в России является "ВКонтакте": им ежемесячно пользуется более 38 млн чел. На второй строчке с большим отставанием располагается младший брат Facebook — Instagram, на третьем — "Одноклассники". Если посмотреть на интерактивную карту мира от Vincost, то можно увидеть , что Россия и Китай — единственные страны в мире, где Facebook не является самой популярной соцсетью.

Преимуществ у такого расклада масса. Вспомним для начала, что нефтью XXI века является big data. Основным источником больших данных являются именно социальные соцсети и поисковые машины. Много ль информации аккумулируют страны, в которых доминируют Facebook и Google? Ну, кроме Америки, пожалуй что их и нет вовсе. Россия же со своими "ВКонтакте", "Одноклассниками" и "Яндексом" в более выгодном положении.

Сюда же, пожалуй, стоит отнести и то, что соцсети и поисковики — это новые медиа. Медиа, которые формируют у людей картину мира. Благодаря избранию Дональда Трампа на пост президента США мы знаем, что с помощью Facebook довольно просто манипулировать общественным мнением. Google же и вовсе в большинстве стран является главной страницей Интернета.

Нет в мире страны, где Интернет был бы дешевле

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Ещё одним поводом для гордости, который воспринимается нами как само собой разумеющийся, является Интернет. Пускай мы подключились к Глобальной сети чуть позже, чем некоторые европейские регионы, сегодня российская телекоммуникационная инфраструктура является одной из самых развитых и масштабных в мире. Как итог — по дешевизне мобильного интернета Россия занимает первую строчку среди развитых стран и четвёртое место в мире вообще.

По данным Content-Review, средняя цена 1 ГБ мобильного интернета в мире равна 195,5 руб., в России — 37,9 руб. Дешевле только в Египте, Казахстане и Иране. Средняя цена безлимитного тарифа в мире равна 2791,8 руб. в месяц. Тогда как у нас за него просят в среднем 613 руб. в месяц. Это самый низкий прайс среди стран, в которых безлимитные тарифы существуют вообще.

Причин тому несколько. Во-первых, в России Интернет изначально был сильно коммерциализирован. Было много провайдеров, которые устраивали ценовые войны в борьбе за пользователей. Основным оружием в этой схватке была игра на понижение цен. Во-вторых, в России до сих пор действует несколько операторов. Что, вообще-то, большая роскошь. Далеко не во всех европейских странах можно выбрать что-то, кроме Vodafone. А если этот выбор и есть, то не факт, что он лучше.

Деньги — это технологии. И российские банки понимают это лучше всех в мире

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Банковские услуги в России — одни из самых развитых и доступных в мире. Сложно поверить, но в США и Европе далеко не в каждом банковском приложении можно оплатить коммуналку, штраф или пополнить баланс мобильного телефона. Далеко не каждое приложение там присылает оповещения об изменении баланса или о транзакциях. Быстрые платежи? Просто забудьте. Чаты, боты в круглосуточной техподдержке, мгновенный выпуск виртуальных карт в приложениях — всё это тоже является диковинкой для тех же американцев. Даже бесконтактная оплата там до сих пор нет-нет да вызывает удивление у кассиров.

Отсталость, или, как предпочитают говорить сами кредитные организации, консервативность, в Европе и США стала одной из причин, по которой совершенно типичный для нас интерфейс Apple Pay приняли как революцию. Хотя оно всего-то и делает, что собирает статистику о тратах пользователя. В России же многие кредитные организации довольно молодые. За счёт этого они быстро перешагнули проблемы роста, в которые упёрлись их западные и европейские коллеги.

Ну и да, чтобы не быть голословными. Россия действительно более продвинута в плане дистанционного управления своими финансами, нежели американцы. Доля взрослого населения, которая пользуется банковскими услугами с мобильного устройства в США, равна 48%. В России этот показатель не сильно, но всё же выше — 55,2%.

Другим доказательством высокого уровня банковских технологий в России является результат исследования Digital Banking Maturity от Deloitte Digital. Согласно ему, по итогам 2018 г. российские банки заняли второе место по уровню цифровой "зрелости" в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).

Российский каршеринг — самый быстрый каршеринг в мире

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Рынок краткосрочной аренды автомобилей — ещё один тронувшийся поезд, в который Россия успела запрыгнуть (первые аналогичные сервисы начали появляться в Токио ещё в нулевых). Причём довольно быстро отечественные сервисы стали одними из самых видных пассажиров на этом рейсе.

Сегодня российский каршеринг технологичнее и удобнее, чем во многих других странах. Например, у нас уже можно регистрироваться в системах через чаты, а также введено динамическое ценообразование. За рубежом подобные опции если и интегрированы, то являются большой редкостью.

В 2018 г. аналитическая компания JPMorgan признала московский рынок краткосрочной аренды автомобилей одним из самых быстроразвивающихся в мире. По состоянию на середину августа прошлого года в столице каршеринговые службы обрабатывали по 140 тыс. заказов ежедневно.

На тот же момент автопарк обсуждаемых служб только в столице насчитывал 23 тыс. автомобилей. Для сравнения: аналитики банка ING в 13 странах Европы насчитали только 15 тыс. машин. В Москве на один автомобиль приходится примерно 500 жителей города. Примерно такой же показатель в Торонто, Мадриде, Штутгарте и Нью-Йорке. Меж тем в перечисленных городах проникновение каршеринга является одним из самых высоких в мире.

Главными причинами быстрого роста этого сектора услуг являются относительно низкая стоимость труда ИТ-специалистов и низкая забюрократизированность системы. При сравнении с Европой в России, например, более простой оборот персональных данных. В эту же копилку идёт и тот факт, что за рубежом каршеринг часто запускают именно автопроизводители, а не простые предприниматели. Надо ли объяснять, что какие-то решения по доработкам в автоконцерне принимаются медленнее, чем в небольшой частной компании.

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Мы перечислили только самые яркие примеры технологической благополучности России. Отраслей же, достойных упоминания, ещё больше. Например, портал "Госуслуги" в 2018 г. попал на 11-е место списка удобных электронных государственных сервисов. Сервисы доставки еды и готовых блюд в России тоже одни из самых лучших в мире. А по итогам 2020 г., который послужил для этого сектора отличным бустом, наверняка станут ещё и одними из самых объёмных.