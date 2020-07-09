В Tinder появились видеозвонки. Раздеваться на камеру нельзя

В сервисе знакомств Tinder появились видеозвонки, функция получила название Face to Face. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Во время звонка экран будет разделён на две части, так пользователь увидит собеседника и то, как он выглядит на чужом экране. Возможность доступна в 13 странах, включая США, Австралию, Италию и Францию. России в этом списке нет. Когда появится эта возможность в других странах, не сообщается.
Tinder также представил условия, по которым пользователи могут общаться по видеосвязи. В приложении запрещён показ наготы и сексуального контента, разжигание ненависти и упоминание незаконных действий. Записываться звонки не будут.
Видеосвязь была трендом среди приложений на самоизоляции. Ранее видеозвонки появились в "Телеграме" на iPhone.