Не только Mail.Ru и "Яндекс". 10 российских IT-компаний, известных по всему миру

Zeptolab. Занимается разработкой мобильных игр. Самым популярным проектом Zeptolab является игра Cut the Rope. Головоломка про милого сладкоежку Ам-Няма известна по всему миру. В год своего релиза Cut the Rope получила множество престижных наград, в числе которых Apple Design Awards, BAFTA и IGN Game of Year. Zeptolab была основана в 2008 году братьями Ефимом и Семёном Войновыми. Головной офис компании расположен в Великобритании. Впрочем, разработка сосредоточена в Москве.