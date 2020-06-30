Не только Mail.Ru и "Яндекс". 10 российских IT-компаний, известных по всему миру

Когда заходит речь о российских IT-компаниях, среднестатистический россиянин, как правило, вспоминает только два названия: "Яндекс" и Mail.Ru Group. На самом же деле связанных с Россией крупных IT-компаний гораздо больше. Мы вспомнили десять таких организаций, продуктами и услугами которых пользуются во всём мире.

Playrix. Компания — разработчик мобильных игр. Штаб-квартира расположена в Дублине. Но также имеются офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Алма-Ате и не только. Компания создана братьями Игорем и Дмитрием Бухманами ещё в 2001 году в Вологде. Самыми известными проектами студии являются игры "Именем короля", Township, Fishdom и не только. В 2019 году Playrix заняла третью строчку в рейтинге самых прибыльных разработчиков мобильных игр по версии App Annie. Российская компания уступила только китайским корпорациям Tencent и NetEase.

Parallels. Фактически уже не является российской. Но таковой компания являлась долгие годы. Да и сейчас она так или иначе связана с нашей страной: многие сотрудники Parallels работают из Москвы и Новосибирска, несмотря на то что головной офис компании расположен в Сиэтле. К тому же Parallels выросла из другой отечественной компании — Standard & Western, созданной ещё в 1999 году. Основателями Parallels являются известный российский венчурный инвестор Сергей Белоусов и разработчики Николай Добровольский и Илья Зубарев. Главным продуктом Parallels является виртуализатор Windows для Mac — Parallels Desktop. Оный продукт настолько популярен, что Apple показывает его на своих презентациях. В 2019 году Parallels была продана канадской компании Corel за один миллиард долларов.

Badoo. Далеко не все, кто пользуется этим сервисом знакомств, знают, что он создан российским бизнесменом Андреем Андреевым. Причём ещё в 2006 году. Изначально компания располагалась в Англии. На сегодняшний день она зарегистрирована на Кипре, но головной офис по-прежнему расположен в Лондоне. В 2011 году сервис Badoo вошёл в топ-100 самых посещаемых сайтов в мире. В конце прошлого года Андрей Андреев вместе с инвестиционной компанией "Финам" продали холдинг Magic Lab, главным активом которого был Badoo, за три миллиарда долларов. Покупателем выступил американский инвестиционный центр Blackstone Group.

Acronis. Компания-разработчик, которая, как и Parallels, известна по всему миру полезными утилитами. Одной из самых популярных является Acronis Backup. Используется для резервного копирования и аварийного восстановления данных на серверах. Их же программа с аналогичным функционалом для домашних компьютеров называется Acronis True Image. Есть ещё кое-что, что объединяет Acronis и Parallels, — основатель. За началом Acronis, как и Parallels, стоит Сергей Белоусов. Главным его партнёром по этой компании является Максим Цыпляев. Acronis основана в 2003 году. С того же года зарегистрирована в Сингапуре.

ABBYY. Делает лучшие в мире системы оптического распознавания текста, ввода форм и прикладного лингвистического ПО. ABBYY участвовала в нескольких масштабных проектах по оцифровке библиотек в нескольких странах, включая Россию. Компанию в 1989 году основал тогда ещё студент МФТИ Давид Ян. Один из головных офисов ABBYY расположен в Москве. На начало 2020 года продуктами российских разработчиков пользуются более 50 миллионов пользователей и десятки тысяч организаций во всём мире.

Zeptolab. Занимается разработкой мобильных игр. Самым популярным проектом Zeptolab является игра Cut the Rope. Головоломка про милого сладкоежку Ам-Няма известна по всему миру. В год своего релиза Cut the Rope получила множество престижных наград, в числе которых Apple Design Awards, BAFTA и IGN Game of Year. Zeptolab была основана в 2008 году братьями Ефимом и Семёном Войновыми. Головной офис компании расположен в Великобритании. Впрочем, разработка сосредоточена в Москве.

Центр речевых технологий (ЦРТ). Предоставляет одни из лучших в мире решений в области распознавания речи. Продуктами ЦРТ пользуются более чем в 75 странах. Главные офисы компании расположены в Санкт-Петербурге, Москве и Нью-Йорке. Компанию в 1990 году основали бывшие сотрудники отдела прикладной акустики ленинградского НПО "Дальсвязь". В 2019 году 51% акций ЦРТ выкупил Сбербанк. По некоторым данным, сделка обошлась кредитной организации в 5 миллиардов рублей.

Cognitive Technologies. Прежде всего славится системами искусственного интеллекта для беспилотного транспорта. Причём одними из лучших в мире. В 2017 году лидерами в этой сфере их признало британское аналитическое агентство Softech. В 2018 году компания произвела фурор на выставке CES — российские разработчики показали ИИ для ориентации транспорта в сложных погодных условиях. В следующем году Cognitive Technologies получила награду за лучшие технологии беспилотного управления сельхозтехникой AVT Magazine. Коллектив разработчиков Cognitive Technologies был создан под управлением профессора Владимира Арлазорова ещё в 1968 году. Усилиями именно его команды была разработана "Каисса", которая в 1974 году стала первым чемпионом мира по шахматам среди программ. В 1993 году Владимиром Арлазоровым и Ольгой Усковой была создана Cognitive Technologies. Ольга Ускова является президентом CT и по сей день. Центральный офис Cognitive Technologies расположен в Москве.