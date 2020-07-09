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Москва стала "городом пожилых невест"

Отмечается, что чаще всего такие браки являются для женщин повторными.

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Фото © Pixabay / StockSnap

Москва стала лидером среди российских регионов по количеству женщин, которые вступили в брак в возрасте от 55 до 59 лет. За прошлый год таких браков в столице было зарегистрировано 1363, сообщает агентство News.ru, которое ознакомилось с данными Росстата.

На втором месте в списке оказалась Московская область, где в брак вступили 1084 такие женщины. Тройку замкнул Санкт-Петербург с 802 взрослыми браками. Меньше всего женщин, которые вступили в брак после 55 лет, оказалось в Ненецком автономном округе (4).

Чаще всего женщины старше 55 лет выходят замуж повторно. После выхода на пенсию их круг общения заметно сужается, а также появляется страх старения и, как следствие, потребность в близком человеке. Также регистрируются браки и для решения различных юридических проблем. Кроме того, отмечается, что такие женщины принимают решение осознанно, так как понимают в отношениях больше, чем молодое поколение.

Женщинам в возрасте зачастую не присуща эмоциональная спесь, которая мешает человеку здраво мыслить. Обычно они ставят в приоритет душевное спокойствие и равновесие в паре. А молодым девушкам зачастую важнее доказать свою правоту. При этом крепкие и надёжные браки у возрастных женщин порой получаются и с молодыми партнёрами от 20 до 30 лет, — рассказала психолог Наиля Бирарова.

Впрочем, большинство женщин в прошлом году вышли замуж в возрасте от 20 до 24 лет. От общего числа брачующихся их оказалось 33%. Чуть меньше (30%) женщин зарегистрировали свой брак в 25–29 лет, а тех, кто надел свадебное платье в возрасте от 30 до 34 лет, оказалось 22%.

Ранее Росстат назвал самый распространённый срок брака — от пяти до девяти лет. В этот период происходит более 27% разводов. Чаще всего на это решаются россияне в возрасте от 30 до 34 лет. При этом жители городов разводятся в четыре раза чаще, чем сельские.

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