В Брянске на приёмную мать истощённой девочки возбудили уголовное дело по нескольким статьям

В Брянске возбудили уголовное дело о мошенничестве, истязании и неисполнении родительских обязанностей в отношении приёмной матери семилетней девочки, которую обнаружили истощённой и с обморожением. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура региона выяснила, что женщина не занималась воспитанием девочки и не ухаживала за ней. Малышка ни разу не проходила диспансеризацию. А денежные средства, которые выделяются государством на содержание ребёнка, тратились приёмной матерью на другие нужды.

— В настоящее время приёмная мать от исполнения обязанностей опекуна отстранена... Судом принято решение о её заключении под стражу. В отношении супруга обвиняемой проводится процессуальная проверка в связи с оставлением малолетней в опасности, — говорится в сообщении.

Также по результатам прокурорской проверки стало известно, что органы опеки и попечительства на протяжении шести лет не выявили неблагополучную обстановку в семье и не приняли соответствующих мер. В отношении начальника подразделения также возбуждено уголовное дело по факту халатности. Ещё ряд виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Сейчас девочка находится на лечении в больнице. На контроле Генеральной прокуратуры РФ находятся восстановление прав малышки и дальнейшее устройство в дом ребёнка.