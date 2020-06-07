"Всю вину валите на меня". Житель Брянска рассказал Лайфу, как его семья довела приёмную дочь до истощения

Видео © LIFE

Пока семилетняя истощённая девочка из приёмной семьи в Брянске наблюдается у врачей, а следователи разбираются в ситуации, глава семейства Игорь продолжает находиться в запое. Как он заявил Лайфу, во всём винит только себя, только вот сам момент изъятия ребёнка считает подстроенным.

— Обмотали её тряпками и отнесли вон туда в сад, чтоб снять (на видео. — Прим. ред.). Полиция именно так сделала, да. Сняли трусы с неё, одежду, обмотали тряпкой, и видео вот снято, не в доме, а именно в сарае, — заявил мужчина. — Мой сын затормозил, не пришёл вовремя. Я пьяный был, я не спорю, я всегда виноват, всю вину валите на меня.

Приёмный отец настаивает, что и остальные дети играли с младшей дочкой, и сами родители с ней гуляли по двору. Никаких выплат за неё как за инвалида якобы не получали. Мужчина сожалеет о случившемся, но настаивает, что работники социальных служб прекрасно были осведомлены относительно проблем со здоровьем девочки, а также знали о психических отклонениях.

По предварительным данным, последние две недели с ребёнком провёл именно он. Был в запое и не кормил малышку. Её приёмная мать съехала от мужа со своими родными детьми из-за его пьянок.

Такой "благополучной" семье ранее предложили взять двух приёмных детей, хотя там уже было шестеро своих. Одну девочку вернули в детдом спустя полгода, а Иру оставили. Приёмная мать девочки заключена под стражу по решению суда.

Здоровью малышки ничего не угрожает, она приходит в норму, даже может стоять на ногах. Инна Мухина, уполномоченный по правам ребёнка в Брянской области, рассказала, что маленькая пациентка постепенно адаптируется, привыкает к людям в белых халатах. Её не бросает Следственный комитет, сотрудники подарили телевизор, и Ирина смотрит мультфильмы.

Напомним, истощённую семилетнюю девочку с обмороженными ногами нашли в этом частном доме в первых числах июня. Она весила всего девять килограммов. В таком состоянии её увидел собутыльник приёмного отца малышки и позвонил в полицию. Ребёнка госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в том числе против начальника органа опеки. По данным Лайфа, глава семьи был против удочерения девочки, её воспитанием занималась только приёмная мать.