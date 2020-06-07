Главархив рассказал историю строительства панельных домов в Москве

Главархив Москвы рассказал историю появления первых панельных домов в СССР. Строительство началось в качестве эксперимента в столице в 1950-х годах, отмечается на сайте мэра столицы.

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Тогда это было новой вехой в строительстве: элементы домов изготовлялись на заводе, строителям предстояло только смонтировать их. За счёт того что вся работа была поставлена на заводские конвейеры, на 30–40% сократились трудовые затраты. Увеличилась скорость возведения домов и сократилась стоимость монтажных работ.

В 1950–60-е годы властям нужно было обеспечить горожан жильём. Поэтому панельные дома собирали за 15–20 дней. Первые экспериментальные здания появились в Москве в районе Новые Кузьминки, в Киеве, Минске, Находке, Перми. Когда эксперимент был с успехом завершён, в 1953 году Хорошёвское шоссе украсили два квартала новых каркасно-панельных домов — четырёх- и шестиэтажные здания. А в августе 1954 года в стране развернули строительство 402 предприятий по производству сборных железобетонных конструкций.