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Депутата Мосгордумы Шувалову исключили из КПРФ

Политик заявила, что вступать в другую партию пока не собирается.

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Фото © VK / Московская городская дума

Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили сегодня из КПРФ большинством голосов. Данное решение было принято на собрании городского комитета партии.

Мне сейчас дали куда больше свободы, чем было раньше. В ближайшее время вступать в какую-то другую партию я не планирую, — прокомментировала ТАСС своё исключение Шувалова.

О причинах, по которым это решение приняли её однопартийцы, депутат рассказывать не стала. К слову, исключение из партии не означает потерю Шуваловой депутатского мандата.

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