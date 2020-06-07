Депутата Мосгордумы Шувалову исключили из КПРФ

Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили сегодня из КПРФ большинством голосов. Данное решение было принято на собрании городского комитета партии.
— Мне сейчас дали куда больше свободы, чем было раньше. В ближайшее время вступать в какую-то другую партию я не планирую, — прокомментировала ТАСС своё исключение Шувалова.
О причинах, по которым это решение приняли её однопартийцы, депутат рассказывать не стала. К слову, исключение из партии не означает потерю Шуваловой депутатского мандата.
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