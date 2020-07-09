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Путин заявил, что эффективные меры поддержки бизнеса должны остаться после пандемии

Глава государства предложил обобщить их, уделив особое внимание информационному сопровождению.

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Видео © Kremlin.ru

Многие принятые в период пандемии коронавируса меры поддержки бизнеса должны остаться и после её завершения. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

Многие из них оказались очень эффективными, и, конечно, нельзя, чтобы они исчезли после того, как исчезнет — надеюсь, что это когда-то произойдёт, — эта самая пандемия несчастная, — сказал президент.

Путин предложил уделить особое внимание информационному сопровождению этих мер. По мнению главы государства, их нужно обобщить.

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