Путин заявил, что эффективные меры поддержки бизнеса должны остаться после пандемии

Многие принятые в период пандемии коронавируса меры поддержки бизнеса должны остаться и после её завершения. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

— Многие из них оказались очень эффективными, и, конечно, нельзя, чтобы они исчезли после того, как исчезнет — надеюсь, что это когда-то произойдёт, — эта самая пандемия несчастная, — сказал президент.