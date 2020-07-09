Погибшую на Бали блогершу Настю Тропи похоронят в Петербурге 11 июля

Разбившуюся на мотоцикле на острове Бали блогершу Анастасию Зубрину, более известную как Настя Тропицель или Тропи, похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге 11 июля. Об этом в посте в "Инстаграме" сообщила мама девушки Оксана.

— Приглашаем всех желающих прийти попрощаться с ней, сбор возле Серафимовской церкви, — написала женщина.

Она отметила, что профессиональные фото- и видеосъёмка на похоронах будут запрещены. Желающих прийти проститься с Настей Тропи её мама попросила иметь при себе медицинские маски, а также зонты на случай дождя.

Напомним, инстаграм-блогерша Настя Тропицель погибла на Бали во время поездки на мотоцикле. Девушка не справилась с управлением и врезалась в ограждение, в результате чего умерла на месте происшествия. Лайф публиковал видео с места трагедии. Позже стало известно, что девушка перед смертью поругалась с отцом, который заявил, что "дочь ни одно дело не доводит до конца", и призвал её "взяться за голову".