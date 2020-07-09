"Сомнений быть не может". Пранкер Лексус исключил подделку записи разговора Путина и Порошенко

Сомнений в подлинности телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и экс-главой Украины Петром Порошенко быть не может. Об этом заявил пранкер Алексей Столяров, более известный как Лексус, которому неоднократно приходилось разговаривать по телефону с бывшим украинским лидером.

— То, что на записи реальный Порошенко, сомнений быть не может. Скажу, как человек, общавшийся с ним по телефону несколько раз, в том числе через этот злосчастный коммутатор, с которого, как я полагаю, и велась эта запись. Это его манера общения, его тембр. Здесь сомнений быть не может, — отметил он в беседе с Strana.ua.

При этом он рассказал, что в официальных разговорах Порошенко "всегда такой дипломатичный", из-за чего ему стоило бы остаться на посту министра иностранных дел Украины, считает пранкер. Лексус также выразил уверенность, что голос Путина на записи тоже очень похож на настоящий, а плохой звук он объяснил тем, что запись велась с Украины.

— Не появился ещё такой человек, который бы мог его спародировать должным образом, а нейросеть ещё не научилась делать это качественно. Да и с кем ещё мог Пётр обсуждать Минск и день трудящихся? — считает Лексус.