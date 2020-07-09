Депутат Рады обнародовал запись разговора якобы Путина и Порошенко в 2015 году

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал запись телефонного разговора, который в 2015 году провели якобы президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Пётр Порошенко. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

На записи человек с голосом, похожим на голос Порошенко, предлагает собеседнику, которым якобы является Путин, более конструктивно подойти к подготовке заседаний контактной группы по Донбассу в Минске. Также "глава Украины" отмечает, что готов подумать об экономическом взаимодействии с Россией. Кроме того, он поздравил собеседника с наступающим Международным днём солидарности трудящихся.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знаком с опубликованным "разговором" Путина и Порошенко.

— Эти разговоры проходят в закрытом режиме. Поэтому я не знаю, как могли сделать запись, мы не знакомы с публикацией, — сказал Песков.

Напомним, ранее депутат Рады заявил, что экс-президент Украины Пётр Порошенко совместно с националистами готовит "кровавый" переворот. По словам Ильи Кивы, смена власти на Украине может произойти уже осенью.