СМИ: Пропавший мэр Сеула обнаружен мёртвым

Пропавший ранее мэр Сеула Пак Вон Сун обнаружен мёртвым. Об этом сообщает китайское телевидение.
Пока официального подтверждения этой информации нет. Агентство Yonhap, в свою очередь, информирует, что поиски градоначальника Сеула продолжаются. Сообщается, что в последний раз сигнал телефона Пак Вон Суна был зафиксирован в северном районе столицы Сонбук недалеко от храма Гильсанса.
Об исчезновении градоначальника сегодня сообщила его дочь. Поисковая операция проводится с применением беспилотников и собак.
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Как ранее сообщал Лайф, перед уходом из дома мэр столицы оставил слова, похожие на завещание, а его телефон после этого оказался выключен.