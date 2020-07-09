СМИ: Пропавший мэр Сеула обнаружен мёртвым

Пропавший ранее мэр Сеула Пак Вон Сун обнаружен мёртвым. Об этом сообщает китайское телевидение.

Пока официального подтверждения этой информации нет. Агентство Yonhap, в свою очередь, информирует, что поиски градоначальника Сеула продолжаются. Сообщается, что в последний раз сигнал телефона Пак Вон Суна был зафиксирован в северном районе столицы Сонбук недалеко от храма Гильсанса.

Об исчезновении градоначальника сегодня сообщила его дочь. Поисковая операция проводится с применением беспилотников и собак.