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СМИ: Пропавший мэр Сеула обнаружен мёртвым

Ранее сообщалось, что перед уходом из дома он оставил слова, похожие на завещание.

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Фото © "Википедия"

Пропавший ранее мэр Сеула Пак Вон Сун обнаружен мёртвым. Об этом сообщает китайское телевидение.

Пока официального подтверждения этой информации нет. Агентство Yonhap, в свою очередь, информирует, что поиски градоначальника Сеула продолжаются. Сообщается, что в последний раз сигнал телефона Пак Вон Суна был зафиксирован в северном районе столицы Сонбук недалеко от храма Гильсанса.

Об исчезновении градоначальника сегодня сообщила его дочь. Поисковая операция проводится с применением беспилотников и собак.

Как ранее сообщал Лайф, перед уходом из дома мэр столицы оставил слова, похожие на завещание, а его телефон после этого оказался выключен.

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