"По-современному качественно". Путин на встрече с Памфиловой оценил уровень организации голосования по поправкам

Работа на технологическом и эпидемиологическом уровне при голосовании по поправкам к Конституции РФ была идеальной. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.
— Голосование по поправкам в конституцию было организовано по-современному качественно и на высоком уровне, — сказал российский лидер.
Напомним, 1 июля завершилось семидневное голосование по поправкам к Конституции России. За внесение изменений в основной закон страны проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 67,97%. В Кремле такие итоги назвали триумфом.
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