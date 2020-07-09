"По-современному качественно". Путин на встрече с Памфиловой оценил уровень организации голосования по поправкам

Работа на технологическом и эпидемиологическом уровне при голосовании по поправкам к Конституции РФ была идеальной. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

— Голосование по поправкам в конституцию было организовано по-современному качественно и на высоком уровне, — сказал российский лидер.