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"По-современному качественно". Путин на встрече с Памфиловой оценил уровень организации голосования по поправкам

Глава государства отметил, что никаких вспышек коронавирусной инфекции не произошло.

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Фото © Алексей Дружинин / ТАСС

Работа на технологическом и эпидемиологическом уровне при голосовании по поправкам к Конституции РФ была идеальной. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

Голосование по поправкам в конституцию было организовано по-современному качественно и на высоком уровне, — сказал российский лидер.

Напомним, 1 июля завершилось семидневное голосование по поправкам к Конституции России. За внесение изменений в основной закон страны проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 67,97%. В Кремле такие итоги назвали триумфом.

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