Глава Новгородской области рассказал Лайфу о реакции губернаторов на задержание Фургала

Российские губернаторы спокойно отреагировали на задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, отвечая на вопрос Лайфа.

— Я исхожу из критерия абсолютного доверия к коллегам из органов следствия. Если решения принимаются, значит, они обоснованы, а аргументы будет оценивать суд. [Губернаторы] спокойно отреагировали, — сказал Никитин, комментируя задержание Фургала.

Губернатор Новгородской области напомнил, что в России 85 глав субъектов.

— Можно допустить, что среди них попадаются люди разные, — заявил чиновник.