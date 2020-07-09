Глава Новгородской области рассказал Лайфу о реакции губернаторов на задержание Фургала

Российские губернаторы спокойно отреагировали на задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, отвечая на вопрос Лайфа.
— Я исхожу из критерия абсолютного доверия к коллегам из органов следствия. Если решения принимаются, значит, они обоснованы, а аргументы будет оценивать суд. [Губернаторы] спокойно отреагировали, — сказал Никитин, комментируя задержание Фургала.
Губернатор Новгородской области напомнил, что в России 85 глав субъектов.
— Можно допустить, что среди них попадаются люди разные, — заявил чиновник.
Напомним, утром 9 июля в Хабаровске задержали губернатора края Сергея Фургала. Его подозревают в организации покушений на предпринимателей в 2004–2005 годах. Также Фургала проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на территории Хабаровского и Приморского краёв и в Амурской области. Задержанного губернатора доставили в Москву на допрос, в столице пройдут следственные действия по делу.