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Глава Новгородской области рассказал Лайфу о реакции губернаторов на задержание Фургала

Никитин допустил, что среди глав субъектов "попадаются люди разные".

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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Российские губернаторы спокойно отреагировали на задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, отвечая на вопрос Лайфа.

Я исхожу из критерия абсолютного доверия к коллегам из органов следствия. Если решения принимаются, значит, они обоснованы, а аргументы будет оценивать суд. [Губернаторы] спокойно отреагировали, — сказал Никитин, комментируя задержание Фургала.

Губернатор Новгородской области напомнил, что в России 85 глав субъектов.

Можно допустить, что среди них попадаются люди разные, — заявил чиновник.

Напомним, утром 9 июля в Хабаровске задержали губернатора края Сергея Фургала. Его подозревают в организации покушений на предпринимателей в 2004–2005 годах. Также Фургала проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на территории Хабаровского и Приморского краёв и в Амурской области. Задержанного губернатора доставили в Москву на допрос, в столице пройдут следственные действия по делу.

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