СМИ: Партнёра Фургала в 2004 году проверяли на причастность к убийствам предпринимателей и отпустили

В 2004 году бывшего бизнес-партнёра задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николая Мистрюкова проверяли на причастность к убийству местного предпринимателя Евгения Зори, однако позже он был отпущен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— В 2004 году Мистрюкова подозревали в этом убийстве, но по непонятным причинам его отпустили, подозрения были сняты, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Мистрюков был задержан и арестован только в ноябре 2019 года. Он отметил, что у следственных органов есть все доказательства его вины. Ему было предъявлено обвинение после очных ставок подозреваемого с потерпевшими, а также благодаря показаниям свидетелей.

Вместе с Мистрюковым были задержаны инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей и безработный Андрей Карепов. По данным следствия, все они причастны к убийствам предпринимателей в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Соучастники дали показания на губернатора Хабаровского края как на организатора данных преступлений.

Напомним, Сергей Фургал был задержан утром 9 июля в Хабаровске. Его подозревают в причастности к тяжким преступлениям, совершённым на территории Хабаровского и Приморского краёв, а также в Амурской области. СКР показал видео, как задержанного губернатора доставляли в Москву.