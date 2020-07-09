На губернатора Хабаровского края могут завести ещё одно дело — за гибель детей в палаточном лагере

Председатель президиума международной юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнёры" Игорь Трунов рассказал Лайфу, что в отношении обвиняемого в организации убийств и покушении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут возбудить ещё одно уголовное дело — по следам пожара в палаточном лагере горнолыжного комплекса региона "Холдоми" в прошлом году, где погибли четверо детей.

— Мы сейчас готовим заявление о возбуждении уголовного дела. Устройство этого лагеря было государственной программой, и это были государственные деньги. Фургал в своё время открывал этот лагерь. А потом, когда дети сгорели, он говорит: я как бы и знать не знал, что там творится, — объяснил Трунов.

По его словам, на одной из пресс-конференций глава региона отметил, что из-за холода по ночам будут использоваться обогреватели, что является опасным.

— То есть человек знал об опасности, понимал, но ничего не предпринимал. И вот эта алчность — детей туда напихали сверх меры. Поэтому в данной ситуации есть несколько статей уголовного кодекса — "Халатность" и ещё две статьи, которые подразумевают ответственность за смерть человека и за причинение тяжких телесных повреждений в связи с невыполнением своих должностных обязанностей надлежащим образом. Он несёт ответственность за государственные деньги и за то, что происходит в регионе, — подчеркнул председатель президиума международной юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнёры".

Напомним, сегодня утром в Хабаровске задержали губернатора края Сергея Фургала. Его подозревают в организации покушений на предпринимателей в 2004–2005 годах. Также Фургала проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на территории Хабаровского и Приморского краёв, а также в Амурской области. Задержанного губернатора доставили в Москву. Следственные действия будут проходить в столице. Фургалу предъявили соответствующие обвинения.

Пожар в детском палаточном лагере на ГЛК "Холдоми" под Хабаровском произошёл в ночь с 22 на 23 июля в 2019 году. В момент возгорания там находилось 189 детей, в результате четверо погибли, а ещё 12 сильно пострадали. СМИ сообщали, что возгорание могло начаться из-за обогревателя, находившегося в палатке.