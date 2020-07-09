Фургала увезли из здания СКР после 6-часового допроса — видео

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Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала увезли из здания центрального аппарата Следственного комитета России в Москве после шестичасового допроса. Об этом сообщил корреспондент Лайфа с места событий.
Известно, что главе региона уже предъявлены обвинения. По данным СК, Фургал имеет отношение к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
Мера пресечения губернатору пока не избрана.
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Напомним, Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске. Его проверяют на причастность к особо тяжким преступлениям, совершённым на территории Хабаровского и Приморского краёв и Амурской области. СК показал видео, как главу региона доставляли в Москву.