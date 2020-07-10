Бандиты, насильники и вымогатели. Кто ещё, кроме губернатора Фургала, в ЛДПР не в ладах с законом

Члены партии Владимира Жириновского не первый раз попадают под уголовные дела. Некоторые сидят, а других уже нет в живых.

Обвинение главы Хабаровского края Сергея Фургала в причастности к организации убийств многим сразу напомнило более громкую (но всё по той же статье) организацию убийства известного на всю страну своей честностью и прямотой депутата Госдумы Галины Старовойтовой. И там тоже фигурировала партийная аббревиатура ЛДПР.

Групповое изнасилование, вымогательство и убийство Старовойтовой

Чуть больше месяца назад один из главных фигурантов дела об убийстве депутата Госдумы России Галины Старовойтовой Михаил Глущенко подал прошение об условно-досрочном освобождении. И это не единственное дело, по которому осудили экс народного избранника от ЛДПР и одного из членов тамбовской ОПГ.

Фото © ТАСС / Коньков Сергей

Мастер спорта по боксу Михаил Глущенко начал свою криминальную карьеру по молодости, первая судимость — за групповое изнасилование. Восемь лет лишения свободы, но после приговора его отправляют на экспертизу и признают невменяемым. И три года будущий "сокол" Жириновского находился на принудительном лечении в психбольнице.

Затем Глущенко приезжает в Петербург, становится тренером по боксу и начинает в 80-х помогать "решать дела". По сообщениям СМИ, именно тогда он связывается с известной по всей стране бандой тамбовцев и получает кличку Миша-Хохол.

Ну а дальше карьера из криминальной переходит в депутатскую. И у Глущенко, как и у многих функционеров ЛДПР в лихих 90-х, она развивается стремительно. Несмотря на все сомнительные заслуги (или благодаря им), в 93-м он помощник самого вождя Владимира Жириновского, а через два года — уже депутат Государственной думы от либерал-демократов.

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В 2009-м его арестовывают по подозрению в организации убийства на Кипре трёх россиян — Юрия Зорина, Виктории Третьяковой и компаньона Глущенко по бизнесу, экс-депутата Госдумы тоже от ЛДПР Вячеслава Шевченко. Потом один из свидетелей изменил показания — обвинение по этому делу больше не рассматривалось. В 2011-м на Глущенко заводят дело о вымогательстве и он получает восемь лет строгого режима. Через два года его обвиняют в организации резонансного убийства Галины Старовойтовой. В нём Глущенко сознаётся и идёт на сделку со следствием.

Фото © ТАСС / Булдаков Олег

Одним из свидетелей по делу привлекают лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Хитрый политик тут же открещивается от своего недавнего помощника и члена партии.

"Он политической деятельностью не занимался, в Думе бывал редко и со Старовойтовой не конфликтовал" Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

Михаила Глущенко признают виновным и дают по этому делу 17 лет лишения свободы со штрафом в 300 тысяч. То ли по случайному совпадению, то ли так и было задумано, Михаил Глущенко отказался от ходатайства по УДО ровно за месяц до задержания Сергея Фургала.

Либерально-демократическая преступная разборка

Дело Старовойтовой, по сути, раскрутило весь клубок тесных взаимосвязей лидеров преступного мира и членов ЛДПР. Так, например, экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко в ходе допроса сдал, по его версии, созаказчика преступления — Владимира Барсукова — Кумарина. Его называют лидером той самой тамбовской организованной преступной группировки и даже "ночным губернатором" Петербурга. Мало того что бандит заказал Старовойтову именно члену ЛДПР Глущенко, так ещё с его именем связывают сразу нескольких представителей "соколов Жириновского". Один из них — Михаил Монастырский. Неудивительно, что он тоже депутат Госдумы второго созыва по спискам.

Монастырский известен тем, что до перестройки работал в "Эрмитаже" и контрабандой сбывал украденные оттуда вещи. Поняв, что ленинградские ювелиры, по словам специалистов, могут делать украшения в виде яиц не хуже Фаберже, он стал заменять экспонаты музея на "Фальшберже". В 1983 году был осуждён на 10 лет лишения свободы. В 1991 году был досрочно освобождён и начал легально заниматься антикварным и прочим бизнесом. Ну а потом пошёл в политику. Как пишет испанская газета Pais, незадолго до смерти в автокатастрофе Монастырский рассказал испанской полиции, что купил свой мандат депутата Госдумы за 300 тысяч долларов. За всю жизнь "народный избранник" имел в итоге четыре судимости и 20 лет суммарного срока.

Михаил Монастырский вскользь фигурировал и в том самом деле об убийстве четверых россиян на Кипре в 2004-м, но тогда депутатская неприкосновенность пригодилась и ответственность на него не возложили. Обвинили его однопартийца Глущенко. В числе убитых — Вячеслав Шевченко, тоже бывший депутат ГД, тоже от ЛДПР. На Глущенко заявил брат убитого — Сергей Шевченко. Не удивляйтесь, он тоже тогда был депутатом от ЛДПР (правда, в петербургском парламенте) и тоже привлекался по обвинениям в вымогательстве. Все трое были партнёрами по бизнесу. Как заявил в ходе суда сам Глущенко, Сергей Шевченко якобы хотел его посадить из-за бизнеса. В общем, такие они получились — либерально-демократические разборки.

Улетевшие "соколы Жириновского"

В числе тех, против кого возбуждали дела, ещё двое бывших подопечных Владимира Жириновского. Первый — Ашот Егиазарян. Он был депутатом Госдумы аж трёх созывов, член фракции ЛДПР. В 2010 году его лишили неприкосновенности и возбудили дело по статье "Мошенничество", совершённое в составе группы лиц. Егиазарян сбежал в США и был объявлен в международный розыск. В 2012-м появилось ещё одно дело о мошенничестве.

Ашот Егиазарян и Алексей Митрофанов. Фото © ТАСС / Ашот Егиазарян, Елизавета Клементьева

Второй улетевший — Алексей Митрофанов. Тоже бывший депутат Госдумы, бывший член ЛДПР, правда, потом перешёл к справедливороссам. Сейчас, по данным СМИ, скрывается в Хорватии. В 2014 году его обвинили в мошенничестве. Затем адвокаты Митрофанова начали процедуру признания его банкротом. Недавно она завершилась: бывшему депутату Госдумы Митрофанову позволили не возвращать кредиторам 514 млн рублей. Обоим — и Егиазаряну, и Митрофанову — удалось улететь из страны и, возможно, не сесть за решётку, недаром символ партии ЛДПР именно сокол.

Пока под подозрением ходят

Если внимательно присмотреться, то и не нужно далеко уходить в историю. Примеры того, как члены ЛДПР в разных регионах попадают под статью, можно легко найти и сегодня. В конце апреля суд арестовал бывшего депутата Законодательного собрания Петербурга и Госдумы двух созывов от либерал-демократов Дениса Волчека. Его обвиняют в мошенничестве и приготовлении к преступлению. По версии следствия, Волчек и бизнесмен Зураб Плиев за 1,4 миллиона евро предложили бывшему совладельцу банка "Ренессанс" Андрею Розову помешать возбуждению против него уголовного дела. Кстати, в криминальных кругах, по сообщениям СМИ, Волчек не новичок. На рубеже 90-х и нулевых он был близко знаком с криминальным авторитетом Костей Могилой, потом даже провожал его в последний путь.

Денис Волчек. Фото © ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда

В Тюмени месяц назад был арестован депутат городского парламента, руководитель фракции ЛДПР Мурат Тулебаев (за неделю до ареста, видимо, ожидая неладное, он сложил полномочия). Его подозревают в растрате бюджетных средств. В Туве задержали члена ЛДПР Михаила Иусова во время получения взятки от чиновника избирательной комиссии. Либерал-демократ, по версии правоохранителей, вымогал деньги у председателя Пий-Хемского избиркома за то, что активист не будет препятствовать выборам и организовывать митинги. А чего стоит недавний скандал с хищениями в верхушке молодёжки ЛДПР. Где под сомнение попала репутация сына Владимира Жириновского, его правой руки по партии Игоря Лебедева. Не внушает доверия и история с продажей удостоверений от имени "ЛДПР ТВ", которую расследовал Лайф.