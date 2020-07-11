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"Дагестанский сценарий" или объединение регионов. Кто может сменить Фургала в Хабаровском крае

Кого прочат авторы политических ТГ-каналов в кресло врио губернатора и какие сценарии развития обсуждают в соцсетях?

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Основной вопрос, который волнует соцсети и авторов политических телеграм-каналов (ТГ): что означает кейс хабаровского главы региона для остальных губернаторов и кто будет назначен "зачищать" дальневосточное королевство Фургала в случае крайней меры?

Мягкий сценарий

Вариант предусматривает объединение двух регионов ДФО — Хабаровского края и Еврейской АО. В таком случае новый субъект РФ может возглавить врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Фото © ТАСС / Администрация ЕАО

Похоже, авторы ТГ-каналов соревнуются в троллинге, предполагая замену Фургала генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным в свете двух новых уголовных дел. Шутят и про действующего губернатора Приморского края Олега Кожемяко, успевшего поруководить до своей нынешней должности тремя субъектами РФ (Коряжским АО, Сахалинской и Амурской областями), что, мол, он "не был ещё губернатором Хабаровского края".

Также обсуждаются фигуры чиновников — заместителя полпреда президента в ДФО Григория Куранова и члена высшего совета партии "Единая Россия" Олега Бударгина. Особняком стоит фамилия депутата, начавшей свою карьеру с камчатского "Яблока" Ирины Яровой, которой уже не первый год политологи и политтехнологи ищут место врио.

Силовой сценарий

"Край в текущей ситуации не вызывает большого интереса и/или энтузиазма у потенциальных номинантов. Почти все "гражданские" ищут аргументы вежливо отказаться от "заманчивого" предложения. Поэтому начали искать силовика на условное "генерал-губернаторство". С учётом уровня проникновения во властные структуры на всех уровнях (в пределах края) людей Фургала и присягнувших работа будет не из лёгких. Сценарий Васильева в Дагестане и Бабушкина в Астрахани всё больше признаётся рабочим", — пишет ТГ-канал "Трелли нашего городка". Однако спрогнозировать в этом варианте фамилию претендента не берётся никто.

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