"Награда за то, что мы столько лет боролись". Мать убитого хабаровчанина прокомментировала Лайфу арест Фургала

Мать убитого в 2004 году Романа Сандалова положительно оценила арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В беседе с Лайфом женщина рассказала, что её сын был обыкновенным человеком, не коммерсантом, и работал монтёром на железной дороге.

— То, что случилось (задержание и последовавший арест. — Прим. Лайфа), оцениваю положительно, надо довести дело до конца, чтобы результат был. Душа должна наша восстановиться, не мщение, а хотя бы нам награда за то, что мы столько лет боролись и вроде как бы не зря, — поделилась Наталья Сандалова.

По её словам, она неоднократно писала в правоохранительные органы, требуя расследовать убийство сына.

— Даже суд был, девять судов было, и ни одного свидетеля со стороны убийцы не было. Хотя это же групповая, четверо против одного просто. Естественно, было всё оплачено (взятка. — Прим. Лайфа), знаю, кому оплачивали, и всё это выяснилось. Не сразу, но выяснилось, — пояснила женщина.

По словам Натальи, её интересы представлял опытный адвокат, но даже он оказался бессилен в таком деле — "было всё куплено".

— Его опередили более "такие"... Два адвоката с этим мальчиком приехали. В этой истории, получается, да, случайно оказался (сын — Прим. Лайфа). Он ни в чём, собственно, виноват не был. Убрали просто так. А, какая-то там деревня, уберём и всё. И молчать они будут, — сказала собеседница.