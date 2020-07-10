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"Всем терпения". Фургал впервые публично высказался после задержания — видео

Ранее суд арестовал его до 9 сентября по делу об убийствах бизнесменов.

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Видео © LIFE

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал после оглашения приговора впервые нарушил молчание, обратившись к присутствующим. Лайф публикует видео с места событий.

Всем терпения, до свидания, — сказал он.

Напомним, Фургала задержали утром 9 июля возле дома в Хабаровске. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. Сегодня утром главу Хабаровского края доставили в суд, вопрос о мере пресечения решался в закрытом для прессы режиме. При этом Фургал заявил о полной непричастности к преступлениям, в которых его обвиняют, а его адвокат исключил, что в деле замешана политика.

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